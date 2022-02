“Vada a cena con chi vuole, ma lasci le deleghe”, Salvini punge Toti su sanità e bilancio

Milano. “Toti vada a cena con chi vuole, il futuro del centrodestra non passa da Mastella e Renzi. Io non guardo al passato ma al centrodestra del futuro”. Si riaccende lo scontro a distanza tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il governatore ligure, cofondatore di Coraggio Italia, da giorni ai ferri corti con gli (ex?) amici della coalizione dopo il terremoto innescato dalle elezioni per il Quirinale.

Salvini, finita la quarantena, ha ripreso gli incontri a Milano, prima con il presidente della Regione Attilio Fontana e poi con il gruppo regionale al Pirellone. E all’Ansa il leader della Lega assicura che, se alle prossime amministrative Cambiamo! dovesse decidere di non correre con il resto del centrodestra, questo non farà saltare la giunta ligure. “Non cambia nulla”, puntualizza Salvini, ribadendo però al governatore Toti la richiesta di lasciare le deleghe a Sanità e Bilancio: “I cittadini, i medici, gli imprenditori – ha aggiunto – si aspettano di avere assessori che facciano il loro lavoro 24 ore su 24. Quindi, senza rimpasti, diciamo nomini due persone, due tecnici. La Lega non chiede niente”.

Non si è fatta tardare la replica di Toti: “All’amico Salvini, forse non bene informato dai suoi: la Lista Toti-Cambiamo ha già dichiarato che appoggerà tutti i sindaci del centrodestra. Altri ci stanno ancora pensando. Quanto al tempo pieno degli assessori e all’efficienza per cittadini e imprese, sono pronto a confrontarmi in qualsiasi momento. Come certo saprà, avendo solo 7 assessori in Regione Liguria, tutti hanno numerosissime deleghe. E tutti le onorano col massimo impegno”.

“Io con i miei amici del centrodestra governo bene questa regione al netto di qualche momento di tensione che ci può essere – ha aggiunto Toti parlando oggi a Timeline su SkyTg24 -. Se dipende da me la ragionevolezza prevarrà sempre e anche la voglia di utilizzare quest’anno per costruire finalmente un modello politico più coerente alla realtà della terza Repubblica. Poi, se invece tutti vogliono tirarsi i sassi e continuare a fare casino nel dibattito politico, alla fine ben venga che c’è Draghi a commissariare tutto”.