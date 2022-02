Vaccino Covid, Icardi: “Al momento nulla fa pensare ad una quarta dose per tutta la popolazione”

Liguria. Nel giorno in cui il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che il 1° marzo partirà il nuovo giro di somministrazioni di vaccino anti-Covid destinato a chi non ha ancora abbastanza anticorpi, Giancarlo Icardi, epidemiologo e direttore dell’unità operativa di igiene del policlinico San Martino di Genova, afferma a IVG/Genova24: “Al momento non c’è nulla che faccia pensare di somministrare una quarta dose a tutti nel breve-medio termine, se non ai pazienti fragili che ne trarrebbero vantaggio”.

A lanciare l’idea di una quarta dose per tutta la popolazione il prossimo autunno, quando si prevede un risveglio parziale del coronavirus, era stato ieri Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute. Ma il professore genovese preferisce mantenere l’usuale cautela e non sbilanciarsi: “Non ci sono elementi per dire che cosa succederà nei prossimi mesi. Possiamo fare tutte le ipotesi che vogliamo, ma non siamo in grado di prevedere quale sarà la virulenza, la patogenicità e la trasmissibilità del virus. Nessuno ha la sfera di cristallo ed è per questo che è importante continuare a fare sorveglianza epidemiologica”.

Secondo Icardi ci sono diversi scenari possibili: “Potremmo vaccinare nella stagione invernale tutti coloro ai quali consigliamo il vaccino antinfluenzale, iniettandoli contemporaneamente. Magari invece il virus perderà forza a tal punto che non varrà la pena investire per vaccinare milioni di persone. Al contrario, se si dovesse ripresentare una situazione simile alle scorse ondate, con elevata circolazione e forte impatto sugli ospedali, è chiaro che dovremo tornare a vaccinare in massa”. L’unico modo per capire come muoversi in futuro è continuare a osservare il comportamento del virus: “La sorveglianza epidemiologica – ribadisce l’epidemiologo – non si fa per il gusto di contare i casi: è importante per seguire passo dopo passo l’evoluzione del quadro clinico”.

Al momento, comunque, la somministrazione riguarderà solo i soggetti che verranno individuati dal ministero della Salute con un provvedimento atteso nei prossimi giorni. In sostanza si tratterà di pazienti fragili, come malati oncologici e immunodepressi, per i quali le tre dosi non sono ritenute ancora efficaci al fine di una piena protezione dal Covid.

Da questo punto di vista, continua Icardi, non c’è nulla di strano nel voler somministrare una quarta dose ad alcune categorie: “Pensiamo all’epatite B: quando ci si rese conto che i soggetti ad alto rischio, come gli emodializzati, avevano una risposta immunitaria più bassa, il ciclo di base che consisteva in tre dosi fu portato fino a cinque dosi. Ma anche all’anti-pneumococcica: da sempre a chi rischia più complicanze si fanno due dosi anziché una sola. Quello che si dice oggi sui soggetti fragili ha un suo razionale in funzione dell’ampia circolazione del virus. Non a caso all’inizio della campagna di vaccinazione di massa si era data la precedenza a over 80 e ultrafragili con malattie ben definite, cioè quelli che più facilmente avrebbero avuto complicanze in caso di malattia”.

Ma a parte queste prassi consolidate dal punto di vista scientifico, ribadisce l’epidemiologo genovese, ad ora non ci sono elementi per immaginare una nuova vaccinazione di massa contro il Covid. Anzi, la situazione attuale suggerirebbe proprio il contrario: “Oggi vediamo che molte persone sono guarite dalla malattia e che il virus si è modificato: con la sua intelligenza ha fatto in maniera di prendere una strada che lo rende più trasmissibile ma meno cattivo. In quest’ultimo mese, a fronte di un numero di casi dieci volte superiore a un anno fa, abbiamo avuto un impatto minore in termini clinici. Ora si può affermare al 99% che il virus diventerà endemico“.

E in ogni caso, conclude Icardi, “se dobbiamo fare ipotesi dobbiamo tenere presente quello che è l’obiettivo: diminuire il numero di casi, le ospedalizzazioni e i posti letto occupati in terapia intensiva”.