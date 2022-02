Università, al via la seconda edizione del master “Innovazione nella Pubblica Amministrazione”

Liguria. Per una pubblica amministrazione sempre più efficiente, l’Università di Genova inaugura venerdì 4 marzo, alle 15, presso l’aula Magna di via Balbi, alla presenza delle autorità regionali, la seconda edizione del master di secondo livello in “Innovazione nella Pubblica Amministrazione” (Mipa).

Un percorso di formazione che intende fornire le competenze tecniche e manageriali per gestire attivamente il cambiamento all’interno delle amministrazioni pubbliche, rivolgendosi in particolare a coloro che ricoprono o desiderano ricoprire ruoli apicali e dirigenziali.

“La pandemia ha accelerato un percorso di ripensamento radicale dei processi produttivi e organizzativi all’interno delle amministrazioni pubbliche – spiega il professore e organizzatore Luca Gandullia – Il Mipa è un master che nasce proprio da questa esigenza, con l’obiettivo di soddisfare da un lato la richiesta sempre maggiore di professionalità di alto profilo e dall’altro per offrire ai cittadini una risposta sempre più efficace alle loro richieste”.

Alle 14 si terrà la cerimonia di consegna delle pergamene di laurea dei partecipanti della prima edizione.

“Le iscrizioni erano state effettuate prima del Covid – aggiunge Gandullia – Questa sarà un’occasione per tutti loro di vederci finalmente in presenza, dopo aver condiviso, per le dovute precauzioni, la maggior parte delle lezioni in remoto”.