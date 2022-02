Under 17 Eccellenza, l’Azimut Vado si supera ed espugna Crocetta

Vado Ligure. L’Azimut Vado parte col piede giusto nel girone Top Under 17 Eccellenza con una importante vittoria sul campo del Crocetta Torino (59-64).

Inizio sprint dei biancorossi che si portano sullo 0-12 capitalizzando per l’intera partita questo tesoretto iniziale. La formazione torinese dimostra immediatamente che il livello di questa seconda fase è ben distante da quello della prima parte di stagione. Crocetta si scioglie dopo l’inizio contratto e inizia a prendere le misure alla zona ligure rientrando subito in partita sino al 14-19 della prima sirena.

Vado ha rotazioni cortissime e deve richiedere uno sforzo extra a Siby non in condizione ottimali. I biancorossi devono surrogare al suo limitato apporto offensivo (18+24 comunque alla fine) ma trovano il miglior Seslija della stagione (19+15) che contribuisce con importanti triple quando la difesa si chiude Crocetta si chiude dentro il pitturato.

Un canestro di Casetta riporta a -2 Crocetta (17-19) ma Vado riallunga con i punti di Scarsi (28-19 al 14°) nonostante l’ingauno patisca per un infortunio alla spalla rimediato nell’ultimo allenamento della settimana. La partita è un tira e molla, Savarino e Cellino colpiscono da tre malgrado l’ottimo lavoro di Serafini e Pellegrino in prima linea e riportano Crocetta al -3 (25-28 al 15°). Time out ligure e Vado riallungano sino al +10 (37-27) al 18° con una delle triple di Seslija. Alla pausa lunga Vado è avanti 37-29.

Il terzo periodo non cambia fisionomia alla partita con Vado che fatica a trovare la via del canestro ma tiene botta nella metà campo difensiva anche grazie ad un Tridondani recuperato all’ultimo, in campo per dieci minuti senza allenamenti da due settimane. Alla sirena un lay-up rovesciato di Seslija fissa il punteggio sul 51-42 per Vado che ha messo a referto nel quarto 14 punti con soli 5 canestri dal campo.

Ultimo sforzo per i liguri che devono rintuzzare il ritorno di Crocetta con i locali che riescono ad arrivare al 52-56 con 4′ da giocare. Vado dà fondo alle ultime energie, trova un gioco da tre punti di Scarsi, una tripla in transizione di Serafini e gli unici due punti della ripresa di Siby, piazzando il parziale di 8-0 che permette di sopravvivere ad una sciagurata gestione degli ultimi possessi.

I pappagallini portano a casa il referto rosa nonostante 21 punti subiti in contropiede e devono riflettere sulla produzione industriale di distrazioni e ingenuità che penalizzano le cose positive che vengono mostrate sul campo. Nella speranza di poter recuperare tutti gli infortunati per la gara interna di domenica 20 febbraio alle ore 14 contro la favorita Campus Moncalieri. Due punti non previsti potrebbero fare la differenza per la classifica di questo girone Top.

Il tabellino:

Crocetta Torino – Azimut Vado 59-64

(Parziali: 14-19; 29-37; 42-51)

Crocetta Torino: Trogu 2, Kertusha ne, Ugues 4, Casetta 11, Cellino 18, Costagliola, Romagnoli 1, Rossetti 4, Savarino 19, Pappalardo ne, De Girolamo. All. Tassone.

Azimut Vado: Rondinini ne, Bianchi ne, Mozzati, Pellegrino 3, Scarsi 15, Tridondani 4, Migone 2, Serafini 3, Siby 18, Seslija 19. All. Prati. Ass. Colandrea e Guarnieri.