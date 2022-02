Una mano al Congo da Varazze: raccolta di materiale per aiutare anche bambini disabili

Varazze. Aiutare le persone svantaggiate in Congo e riuscire a costruire anche un centro per bambini disabili e ampliare un panificio – pasticceria.

L’intento dell’associazione “Attraverso i nostri occhi”, organizzazione di volontariato con sede a Varazze, senza scopo di lucro, che conta sulla collaborazione e sull’aiuto dei volontari associati, tra i quali diversi Scout e Adulti Scout, è quello, insieme all’Associazione “Il Cenacolo di Kinshasa” di aiutare una varazzina, Elena, già Guida nel gruppo Scout Varazze 1°, che vive in Congo e assiste attivamente le persone svantaggiate del posto.

Per dare una mano vera e tangibile, si sta raccogliendo materiale da spedire laggiù: verrà utilizzato per la costruzione di un centro per bambini disabili e per l’ampliamento di un panificio – pasticceria.

Varazze lancia un appello agli Scout, ai loro familiari, parenti e amici e a tutti coloro che vorranno aderire a questa iniziativa di solidarietà. Quello che occorre spazia dai sanitari, ai frigoriferi, ai letti pieghevoli, ai tavoli in acciaio, alle teglie da forno, agli stampi per pasticceria, alle tovaglie, a stampanti, a macchine da cucire, a cuscini e molti altri oggetti. Niente giochi che necessitano di pile, libri in italiano, giochi da tavolo, armi giocattolo.

Il centro di raccolta è presso “La bottega del legno” in via Scavino. L’iniziativa terminerà il 28 febbraio. In seguito una nave carica di aiuti, frutto della bontà dei varazzini, salperà per l’Africa.