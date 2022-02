Un ottimo Mallare cede alla Carcarese, capitan Pistone: “Dato il massimo ma non è bastato”

Il Mallare ha venduto cara la pelle contro la capolista Carcarese. Tuttavia, la prestazione gagliarda degli uomini di Alloisio non è bastata per fare punti. Il capitano dei “lupi” Pistone guarda avanti con fiducia, consapevole che il Mallare potrà giocarsi fino alla fine le proprie chance in chiave salvezza.

Così il difensore rossoblù a fine partita: “Abbiamo disputato un buon primo tempo, anzi fino al sessantesimo. Poi, abbiamo avuto difficoltà con l’uomo in meno contro un’ottima squadra. Abbiamo dato il massimo tutti quanti anche se non abbiamo creato tantissimo. Complimenti alla Carcarese”.

Fisicità e agonismo sono state le armi che il Mallare ha saputo sfruttare al meglio, ma due defaillance difensive sui calci piazzati sono state fatali: “Due disattenzioni ci hanno punito. Siamo una squadra che gioca tanto sul fisico e sulle ripartenze. Oggi non è bastato. Abbiamo ancora due partite abbastanza difficili e poi inizia il nostro campionato. La nostra lotta è quella per la salvezza”.