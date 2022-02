Ultimo weekend a Varazze con il Campionato Invernale del Ponente

Varazze. In questo weekend, sabato 5 e domenica 6 febbraio, a Varazze si disputeranno le ultime prove della 44 CupWinter, seconda manche del 31° Campionato Invernale del Ponente con una classifica, dopo nove prove, molto aperta e anche in considerazione del fatto che alla prossima prova valida entrerà in gioco il secondo scarto, che sicuramente rimescolerà la classifica anche nelle prime posizioni.

La classifica generale del Campionato Invernale dopo nove prove disputate con uno scarto vede al comando nella classe ORC Batanga con 24 punti, Horatio con 25 punti e Farfallina 2 con 28 punti; nella classe IRC invece Farfallina precede Batanga e Lunatica. In classe Gran Crociera abbiamo Prospettica e Mediterranea a pari punti e segue Ziggy.