Ultima giornata di prove per il Trofeo Invernale Varazze: domenica il finale

Varazze. L’appuntamento con la regata finale del Trofeo Invernale Varazze è fissato per le ore 10,30 di domenica 20 febbraio. Nel pomeriggio della stessa giornata si terrà la cerimonia di premiazione con la prevista estrazione del “Premio Perseverance“, un monopattino elettrico. L’estrazione del premio è riservata solo agli atleti della classe Derive, che avranno partecipato ad almeno sei prove valide.

Manifestazione organizzata dalla locale sezione della LNI, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della Marina di Varazze: due prove in programma con inizio alle ore 10,30, con regate a Tempo Compensato aperte a tutte le Derive (escluso Optimist) e in Tempo Reale per la Classe Star.

Le istruzioni di regata sono a disposizione dei concorrenti nella segreteria e sul sito internet della LNI Sezione di Varazze.

Verranno premiati i primi tre classificati della classifica generale ed i primi classificati delle categorie: juniores, senior, master, grand master e femminile.

Logistica. Alle imbarcazioni provenienti da circoli esterni, sarà permesso il ricovero dell’imbarcazione presso la base nautica della LNI Varazze solo dal giorno precedente la prima giornata di regata fino a 15 giorni dopo il termine del Campionato.

Condizioni quasi perfette domenica 30 gennaio, ha accolto i partecipanti alla quinta giornata di regate del Trofeo: un vento a sette nodi da sud, tempo nuvoloso con mare poco mosso. La prima prova, partita in orario alle ore 10,30, ha avuto una durata di circa un’ora. La seconda, partita alle 11,40, è stata segnata da un calo di vento, sceso a tre nodi, che ha reso necessaria la riduzione del percorso di gara.

La partenza da terra, vicino al Kursaal Margherita, ha richiamato molto pubblico, che ha potuto seguire le due regate previste per la quinta giornata, penultima data del Trofeo che si chiuderà con la competizione del 20 febbraio.

Primi tre equipaggi in classifica dopo quattro giornate di regate e otto prove (24 ottobre, 14 novembre – quella del 19 dicembre è stata annullata -16 e 30 gennaio 2022):

– Classe Derive: 1° Anastasi Alberto – Laser STD – LNI Varazze; 2° Matteo Monegat – LNI Varazze – Laser STD; 3° Michelangelo Vacchio – Varazze Club Nautico – Laser Radial.

– Classe Star: 1° Antonio Pedone e Luca Ruggeri – Club Nautico Loano; 2° Angelo Pedone e Alberto Pedone – LNI Varazze; 3° Andrea Godino – Club Nautico Loano.