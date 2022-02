Loano/Boissano. Tra le 10 e le 11 di questa mattina una delegazione delle classi della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Loano-Boissano (dalle prime alle quinte) hanno espresso il loro dissenso per la guerra in atto in Ucraina. I ragazzi hanno cantato, scritto e disegnato messaggi di speranza per la pace.

L’evento intitolato “Friday for Peace” si è svolto nei cortili delle tre scuole: i bambini accompagnati dalle loro insegnanti hanno così espresso paure, timori e messaggi per i loro compagni ucraini e russi, provando ad immaginare nuove alternative ai conflitti e chiedendo a gran voce che la guerra finisca subito.

“Un modo per stare vicini anche se lontani ed elaborare ciò che i grandi a fatica sanno spiegare”.