Ubriaco aggredisce i titolari di un negozio e prende a sassate la vetrina: denunciato dalla polizia locale di Albenga

Albenga. Ieri, lunedì 31 gennaio, la polizia locale di Albenga ha denunciato uno straniero, già noto alle forze dell’ordine, che, in evidente stato di ebbrezza, si era scagliato contro i titolari di un’attività commerciale in viale Pontelungo (all’altezza dell’incrocio con via Papa Giovanni).

L’uomo si era recato nel negozio di alimentari con l’intento di acquistare alcolici. Notandone l’evidente stato di ebbrezza e di agitazione, i titolari si sono rifiutati di procedere con la vendita invitando l’uomo ad andarsene. Per tutta risposta lo straniero si è scagliato contro di loro aggredendoli con spinte e calci. Fatto uscire dall’attività, l’uomo ha afferrato due pietre e le ha scagliate contro la vetrina e mandandola in frantumi.

Immediato è stato l’intervento degli agenti dell’ufficio sicurezza urbana che hanno provveduto alla sua denuncia per i reati di lesioni (ai titolari dell’attività), danneggiamento (alla vetrina del negozio) e resistenza.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Gli interventi della polizia locale di Albenga evidenziano la presenza costante e concreta sul territorio da parte degli agenti e le notizie delle denunce e degli arresti ne attestano l’efficacia. Un ringraziamento particolare va a tutti gli agenti che con dedizione, costanza e grande professionalità conoscono il territorio e chi lo frequenta e ascoltano le segnalazioni provenienti da parte dei cittadini”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “La polizia locale di Albenga, impegnata a 360 gradi sul territorio nelle molteplici funzioni di sua competenza, è costantemente attiva sul tema sicurezza, decoro e ordine pubblico. È fondamentale che i cittadini segnalino prontamente eventuali situazioni illecite per permettere l’immediato intervento da parte delle forze dell’ordine che ringrazio per quanto costantemente fanno per la nostra città”.