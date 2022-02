Trovati quasi 450kg di coca in un container sbarcato dalla Msc Adelaide: arrestato un portuale

Genova. Sono ben 445 i chili di cocaina sequestrati questa notte dalla guardia di finanza all’interno di un container che era stato appena sbarcato dalla Msc Adelaide.

Nell’ambito dell’operazione i finanzieri hanno arrestato in flagranza un portuale italiano, F. P., 5o anni, dipendente della Culmv, che è stato sorpreso mentre prendeva i borsoni dal container che era stato collocato in un’area videosorvegliata in attesa dell’ispezione.

La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 30 milioni di euro. L’indagine della procura, coordinata dal sostituto procuratore Federico Manotti, prosegue alla ricerca di probabili complici.

L’operazione dei finanzieri tuttavia si tinge di giallo perché proprio a bordo della MsC Adelaide questa mattina un marittimo serbo di 50 anni si è sgozzato nella sala macchine della nave. Al momento agli investigatori della squadra mobile non risulterebbero collegamenti con il sequestro di droga, ma le indagini sono in corso