Treni, strade e autostrade: ecco tutte le criticità secondo l’ingegner Paolo Forzano

Savona. Ferrovia Savona Genova migliorata in 40 anni, ma da Savona a Genova servono venti minuti in più. Venti minuti che si riverberano poi verso il Ponente e verso la Valbormida, con ulteriori allungamenti di tempo, rendendo Genova sempre più “distante”, nonostante i km siano più o meno gli stessi, a causa del “tappo Genova” ovvero dalla metropolitana sulla linea ferroviaria Voltri Nervi. Il nodo trasportistico di Savona è in una situazione gravissima, con un aggravamento rispetto ad alcuni anni fa incredibile.

Autostrada A10 Savona-Genova ed Autostrada A6 Savona-Torino sono un terno al lotto: sai quando parti non sai quando arrivi!

Statale di Cadibona Savona-Altare di conseguenza ai problemi indotti dalla A6 e da lavori in corso, anche lei è un altro punto interrogativo.

Sa Savona a ponente l’Aurelia è al collasso; numerosi cantieri in autostrada la rendono percorribile a seconda delle giornate e delle ore; ferrovie di una lentezza fuori tempo!

Secondo Google Maps i tempi di percorrenza in auto ed in treno da Savona a Sanremo sono:

97,3 km in auto, un’ora e 21 minuti, 76 km, un’ora e 43 minuti, ovvero velocità in auto di 72 km/h, ed in treno di 44,27 km/h.

Vediamo possibili miglioramenti sui tratti Savona-Finale, Andora-Sanremo, tratti con tracciato “nuovo” a monte.

Confrontiamo due treni:

1) treno obsoleto con velocità massima 130 km/h ed accelerazione 0,7 m/sec2

2) treno moderno con velocità massima 160 km/h ed accelerazione 1,1 m/sec2 (treno Rock)

ed consideriamo fermate in stazione di 2 minuti.

Un treno “vecchio ed obsoleto” potrebbe guadagnare 14 minuti e 3 secondi. Parimenti un “treno moderno” tipo Rock potrebbe guadagnare 18 minuti e 32 secondi. Risparmi del 29% e del 39% sul tempo di percorrenza!

Da cosa scaturisce il miglioramento?

Gli attuali orari sono troppo permissivi, lasciano un “tempo” eccessivamente lungo per percorrere ogni singola, tratta. Tempi di almeno 3 minuti in più con treni “obsoleti”, 4 minuti e mezzo con treno “moderni, per ogni singola tratta!

Con una migliore gestione della linea, ovvero con orari più adeguati ai tempi tecnici di percorrenza, già da “subito” e con treni prevalentemente obsoleti si possono guadagnare, da Savona a Sanremo, 14 minuti, che salgono a 18 minuti e mezzo con treni moderni tipo Rock.

Questi tempi, ricordo, sono stati calcolati sui tratti Savona-Finale, Andora-Sanremo, tratti con tracciato “nuovo” a monte, e considerando che nel tratto Finale Ligure-Andora i tempi restino invariati.