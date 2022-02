Treni, il ricordo: “Nel 1981 da Brignole a Savona bastavano 55 minuti, oggi sono 75”

Liguria. “Lo sapevate che nel 1981 i treni impiegavano 55 minuti da Genova Brignole a Savona e oggi invece ne impiegano 75?”. E’ questa la domanda che un privato cittadino di Cogoleto ha posto in una lettera indirizzata al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli amministratori regionali della Liguria e ai principali mezzi d’informazione.

Nella sua missiva, il nostro corregionale si domanda se è “l’unico cittadino a provare indignazione per una situazione paradossale: sono trascorsi 40 anni e i tempi di percorrenza di un treno regionale (il treno locale di antica memoria) sono aumentati mediamente di ben 20 minuti nella tratta Brignole-Savona. Questo nonostante la costruzione della stazione sotterranea di Principe, nonostante il raddoppio di binari a Voltri, nonostante treni rinnovati con chiusure automatiche, centralizzate e rapide. Qualcuno è al corrente che un regionale in orario nella tratta in esame si ferma circa 4 minuti a vuoto nella stazione di Voltri e poi circa altri 3 in quella di Arenzano?”.

“A titolo d’esempio, nel 1981 il locale delle 15.02 da Genova Brignole arrivava a Savona alle 15.57, mentre oggi il regionale analogo che parte alle ore 15.05 arriva alle 16.20. Non solo. Da Savona a Genova qualcuno sa quando parte l’ultimo treno regionale utile serale? Bella domanda? In una regione ritenuta turistica l’ultimo collegamento parte alle 21.33, estate inclusa. Quarant’anni fa? Alle 22.36”.

SAVONA-GENOVA, in 40 anni il tempo necessario è aumentato

Qualche altro esempio. Nel 1981 il locale (oggi regionale) in partenza da Genova Principe alle 13.10 arrivava a Sampierdarena alle 13.16, a Cornigliano alle 13.20, a Sestri ponente alle 13.23, a Pegli alle 13.28, a Pra’ alle 13.33, a Voltri alle 13.37; seguivano poi le stazioni di Arenzano (13.44), Cogoleto (13.49), Varazze (13.56), Celle (14), Albissola (14.05), Savona (14.10).

Oggi lo stesso treno (un regionale) in partenza da Principe alle 13.13 arriva a Sampierdarena alle 13.20), a Cornigliano alle 13.26, a Sestri Ponente alle 13.30, a Pegli alle 13.34, a Pra’ alle 13.39, a Voltri alle 13.47. Per “uscire” da Genova, oggi occorrono 34 minuti contro i 27 minuti di 41 anni fa. Oggi lo stesso treno arriva ad Arenzano alle 13.55, a Cogoleto alle 13.59, a Varazze alle 14.05, a Celle alle 14.09, ad Albisola alle 14.13, a Savona alle 14.20. Il tratto Principe-Savona oggi richiede un’ora e 7 minuti di viaggio, mentre nel 1981 richiedeva un’ora tonda.

SAVONA-ALBENGA, qui al contrario tempi diminuiti

Facciamo ora una comparazione tra un treno in collegamento tra Savona e Albenga, altra stazione di smistamento di un certo rilievo. Nel 1981 un treno in partenza alle 15.02 dal capoluogo saltava la stazione di Vado e arrivava a quella di Spotorno-Noli alle 15.14, a Finalmarina alle 15.23, saltava Borgio Verezzi e arrivava a Pietra Ligure alle 15.32, a Loano alle 15.37, salvata Borghetto e Ceriale e arrivava ad Albenga alle 15.49. Il viaggio da Savona ad Albenga durava complessivamente 47 minuti (ma saltando tre fermate).

Oggi un regionale in partenza da Savona alle 14.55 salta Quiliano-Vado Ligure e giunge a Spotorno-Noli alle 15.03, a Finalmarina alle 15.15, a Borgio alle 15.20, a Pietra alle 15.24, a Loano alle 15.28, a Borghetto alle 15.31, a Ceriale alle 15.34, ad Albenga alle 15.39. Il viaggio, oggi, dura complessivamente 44 minuti, facendo tutte le fermate. In questo caso, oggi i treni sono più rapidi ed il servizio è più “capillare”, ma va sottolineato che, pur non essendo un convoglio da “ora di punta”, si tratta comunque di un treno che riporta a casa studenti e lavoratori che concludono la loro giornata nel primo pomeriggio.

LA RABBIA DEL PENDOLARE

“Il mondo è andato avanti, ma la Liguria nei trasporti dov’è andata? Qualcuno ha forse compreso la causa principale degli orari ritardati di oggi? Semplice: l’effetto multe per i ritardi che la Regione pensa di infliggere come monito per un miglioramento di servizio. Trenitalia, come contromossa per dimostrare la sua efficienza, ha dilatato i tempi di percorrenza medi. Qualcuno dei nostri onorevoli rappresentanti se ne è forse accorto, pensa mai a quei disgraziati dei pendolari o non prende mai il treno regionale?”

Ed ecco poi l’invito: “Togliete le sanzioni per i ritardi a Trenitalia ed impegnateli a riformulare gli orari almeno come quarant’anni fa e forse andremo avanti tutti anzichè tutti indietro, farete un favore ai cittadini che viaggiano ogni giorno e che ancora si recano alle urne per votare i propri rappresentanti regionali”.