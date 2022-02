Trend sui Webinar: che cosa cambierà nel 2022

I webinar sono ormai uno strumento molto gettonato in campo professionale.

A seguito della pandemia, poi, l’adozione di questi formati è cresciuta esponenzialmente, unitamente alla tecnologia che li supporta. Ma soprattutto, è cambiato il modo di concepire e gestire i webinar.

I webinar vengono apprezzati tantissimo dalle imprese, soprattutto perché risultano particolarmente utili per creare workshop aziendali o corsi di formazione. Chiaramente questo formato deve essere supportato da un’infrastruttura dedicata, come il software per webinar dell’azienda Teleskill.Dunque, nel corso del 2022 quali saranno le novità in grado di dare un ulteriore impulso al settore dei webinar?

Ecco tutto quello che bisogna sapere per essere preparati ad un insieme di notizie pronte a fare la differenza in un settore così importante.

Quali sono i trend da tenere d’occhio



Come accennato in precedenza, il 2022 potrebbe essere un anno decisivo per i webinar e per chi sceglie di organizzarli con una certa costanza.

Ecco quali sono i trend da tenere d’occhio.

1. L’inserimento di moderne soluzioni ibride



L’e-learning ha acquisito un’importanza crescente durante la pandemia. Se prima i convegni fisici andavano per la maggiore, oggi le videoconferenze sono diventate molto più diffuse. Un webinar di qualità dovrebbe riuscire a combinare al meglio iniziative in presenza ed eventi online: i due elementi vanno integrati in maniera precisa e inseriti in un contesto ad ampio raggio. Ibridare le lezioni di un determinato percorso formativo può essere la chiave per coinvolgere in modo significativo gli utenti e creare una dimensione continua tra gli appuntamenti in presenza e lo studio a distanza.



2. La diffusione di attività ludiche



Nel corso degli ultimi anni, la cosiddetta gamification è diventata uno strumento molto apprezzato dalle realtà aziendali. Numerose piattaforme hanno scelto di implementarla con la prospettiva di coinvolgere ulteriormente gli allievi.

Anche le statistiche hanno confermato che più di quattro dipendenti su cinque che hanno preso parte ad attività ludiche hanno assunto una maggiore motivazione nella loro situazione professionale. Potrebbe essere proprio questo uno dei trend principali durante il 2022.

3. Il ricorso maggiore all’interattività



Un webinar non può funzionare in maniera ottimale se non viene caratterizzato da sistemi interattivi. Infatti non è semplice mantenere alta l’attenzione di più studenti per oltre mezz’ora: per questo i microfoni non vanno silenziati e i discenti dovrebbero partecipare attivamente con l’insegnante.

L’interattività sarà uno dei tratti caratteristici dell’anno in corso, con la prospettiva di dar forma a sessioni sempre più efficaci sotto ogni punto di vista.

Concludendo, il successo dei webinar è sotto gli occhi di tutti: per sfruttare al massimo le possibilità di questi formati estremamente flessibili, sarà fondamentale, nel prossimo futuro, sia per i fornitori dei software che per i content creator, affacciarsi con fiducia e curiosità alle innovazioni e alle nuove tendenze che emergono nel mondo digitale.