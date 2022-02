Tredicenne cade da cavallo e si ferisce alle gambe, trasportata d’urgenza in elicottero al Gaslini

Valleggia. Grande spavento questo pomeriggio a Valleggia, frazione di Quiliano, intorno alle 16.30. Una ragazzina di 13 anni, mentre era a cavallo, per cause da accertare è caduta rovinosamente al suolo procurandosi delle gravi ferite al bacino e al femore. A seguito dell’importante trauma è subito partita la chiamata al 112.

Il personale medico, per l’entità della caduta, ha deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso Grifo anche in un orario in cui la visibilità è minore per un trasporto più rapido verso l’ospedale Gaslini di Genova.

La ragazzina ha raggiunto così il nosocomio genovese dove riceverà tutte le cure necessarie. Per lei è stato disposto un codice rosso.