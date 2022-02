Traffico in A10, code tra Savona e Celle Ligure

Autostrade. Mezzi incolonnati in A10 tra Savona e Celle Ligure. In totale sono 4 i chilometri di coda segnalati da Autostrade per l’Italia.

La causa i lavori che il personale specializzato sta compiendo sul tratto del levante savonese.

In particolare sono due i chilometri tra Savona (Bivio A10/Inizio Complanare Savona) e Albisola, altri due tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova.

Sempre in A10, a ponente tra Savona e Pietra Ligure è segnalata la presenza di vento forte. Per precauzione, il tratto è quindi sconsigliato a telonati e roulotte in entrambe le direzioni.