Tpl, pressing dei sindacati: “Non c’è più tempo, firmare per l’affidamento in house”

Savona. “Affidamento in house di Tpl Linea e firma dei patti parasociali“. Insistono ancora con queste richieste i sindacati durante l’incontro che si è svolto oggi pomeriggio a Palazzo Sisto tra il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore Francesco Rossello e le sigle sindacali.

Il sindaco e l’assessore hanno confermato la volontà del Comune e della maggior parte dei soci di voler procedere con l’affidamento in house dell’azienda. “Il tempo ormai è finito – commenta Danilo Causa della Cisl -. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Non si deve rivedere lo statuto, non c’è più tempo”.

Al momento i patti parasociali (documento propedeutico all’inserimento di Tpl Linea nell’elenco delle aziende in house) è stato approvato da tutti i consigli comunali e manca ancora la firma dei sindaci di tutti i Comuni.

“Abbiamo chiesto un incontro con la Provincia da due settimane – dice Simone Turcotto della Cgil – ma al momento non abbiamo avuto ancora nessun riscontro”.

“Una volta chiusa questa partita – continua Causa – ci potremmo occupare di tutte le problematiche che stanno emergendo in Azienda riguardo eventuali esternalizzazioni dei lavaggi e trovare le possibili alternative”.

Da parte del Comune di Savona è stata confermata la volontà di mantenere la natura pubblica dell’azienda sostenendo convintamente l’affidamento in house (e non la privatizzazione). I sindacati hanno espresso la loro perplessità sull’intenzione di Tpl Linea di esternalizzare i lavaggi e Russo e Rossello hanno garantito il loro impegno a vigilare.

“Con la soluzoine dell’affidamento in house – dichiara l’assessore Rossello – crediamo si possa affrontare il tema della gestione dei prossimi anni. L’azienda ha presentato le sue linee, anche se tutto è condizionato dal Covid, ma ci troviamo in una stagione di grandi opportunità. Noi difendiamo e sosteniamo, come pensiamo facciano tutti gli altri soci, la natura pubblica del servizio”.

E’ stata l’occasione per fare il punto sul futuro trasporto pubblico savonese e cittadino in particolare: “La sfida – ha spiegato Rossello – riguarda l’ambiente. Per andare in questa direzione è necessario il rinnovo del parco mezzi sostituendo i più vecchi con i nuovi a minor impatto ambientale, la revisione delle linee per disincentivare l’uso del mezzo privato nel centro cittadino ma per fare questo bisogna aumentare le corse. E’ un progetto ambizioso ma realizzabile anche grazie ai bandi di prossima uscita. La scelta di partecipare al Climate Neutral and Smart Cities constringe a un’accelezionazione e a porsi il problema come prioritario”.