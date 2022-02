Tpl Linea, pressing di Russo ai Comuni soci e alla Provincia: “Procedere verso l’affidamento in house”

Savona. “Sottoscrivere al più presto i patti parasociali per procedere senza indugi nella strada dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico in house a TPL”.

E’ la richiesta riportata nella lettera che il sindaco di Savona, Marco Russo, ha scritto venerdì 18 febbraio ai 65 Comuni del savonese, ai due del cuneese e alla Provincia di Savona in quanto soci dell’azienda di trasporto pubblico.

Scopo della sollecitazione, partita dal Comune di Savona, è stringere i tempi “per completare al più presto l’iter di affidamento del servizio, consentire a TPL di non perdere in questo frattempo servizi molto importanti per i cittadini e per la stessa azienda e di avere prospettive certe su cui basare la programmazione aziendale anche per consentire alle amministrazioni che rappresentiamo di perseguire le politiche del servizio nell’interesse dei cittadini”.

Il Comune di Savona, va avanti la lettera, “è pronto a procedere immediatamente alla sottoscrizione di questo documento e pertanto, confidando che la medesima disponibilità sussista anche da parte vostra, vi chiedo di indicarmi le modalità con le quali ritenete opportuno procedere alla formalizzazione, tenuto conto delle ragioni di urgenza ben note a tutti”.

Il sindaco, riepilogando la vicenda, ricorda che “da tempo questo comprensorio ha scelto di imboccare la strada dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico in house a TPL. A tal fine l’assemblea dei soci, in data 9 agosto 2021, ha approvato il nuovo statuto di TPL per renderlo compatibile con l’affidamento diretto del servizio”. Ora “il passo da compiere è quello della sottoscrizione dei patti parasociali che il Consiglio Comunale di Savona ha già approvato in data 16 marzo 2021 e che ciascuna amministrazione deve avere già approvato contestualmente allo statuto”.