TPL Linea, il presidente Olivieri: “Pronti per l’affidamento in house del servizio di trasporto”

Provincia di Savona con una comunicazione del presidente Olivieri indirizzata ai Comuni coci di TPL Linea Srl e alle parti sociali territoriali di categoria e facendo anche seguito ai precedenti atti, così come alle note pervenute dal Comune di Savona e di altre amministrazioni locali, ribadisce con fermezza la volontà e determinazione dell’Ente di procedere nell’iter di definizione di quanto utile e necessario all’affidamento “in house” all’azienda di trasporto savonese del servizio di Trasporto pubblico locale, “volontà e determinazione già peraltro dimostrata dalle precedenti delibere assunte” afferma lo stesso presidente dell’ente provinciale.

“A seguito delle proprie osservazioni e discrepanze precedentemente rilevate e formalizzate in relazione alle modifiche e gli emendamenti agli atti societari da apportare necessariamente, si sta procedendo in questi giorni al completamento di tutte le verifiche e approfondimenti propedeutici al perfezionamento della procedura di affidamento: in quest’ottica, nella giornata di lunedì, verrà formalizzata una proposta di incontro con le parti per un ultimo confronto per la giornata di venerdì 4 marzo”.

E il presidente Olivieri sottolinea: “È ferma determinazione dell’Ente Provincia, come scelto nelle delibere fondamentali assunte sotto questa Presidenza che hanno revocato quelle precedenti e definito la scelta dell’affidamento “in house”, di completare la procedura e formalizzare l’atto amministrativo con l’individuazione di TPL Linea Srl come gestore del servizio, appunto con la modalità “in house”.

“Nella giornata di lunedì – come già detto sono già stati fatti adempimenti anche in questi giorni – ne verranno formalizzati altri e si darà seguito a quanto di necessario e conseguentemente verrà convocato un incontro nel corso della settimana prossima con le parti sociali per potere dare formale e concreto riscontro a tutto l’iter in corso” conclude.