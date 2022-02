Consiglio regionale: “Rinnovare il contratto dei lavoratori Tpl”. Venerdì confermato lo sciopero

Savona. È stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato in modo bipartisan, dopo l’audizione dei sindacati dei trasporti, sul mancato rinnovo del contratto di lavoro dei lavoratori del trasporto pubblico locale su gomma.

“Abbiamo approvato questo ordine del giorno in modo bipartisan perché preoccupati del taglio dei fondi al trasporto pubblico locale – afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti -. È necessario che la Giunta chieda al governo di implementare il fondo nazionale e riaprire le trattative sindacali, ora bloccate, per il rinnovo del CCNL dei lavoratori del trasporto pubblico locale su gomma”.

“Sbloccare la trattativa per riconoscere a lavoratrici e lavoratori importi sufficienti a recuperare il potere d’acquisto perso a partire dal primo gennaio 2018 è essenziale perché le retribuzioni non sono in linea con altri comparti del trasporto e causano un’emorragia di lavoratori che si ripercuote inevitabilmente sui servizi. I sindacati hanno infatti espresso la difficoltà nell’assunzione di personale viaggiante perché le retribuzioni non sono concorrenziali con altri settori del trasporto”.

“Al di là del calo di utenti dovuto alla pandemia, la perdita di introiti è causata anche da una rete di trasporto pubblico locale inadeguata, e il Pnrr in questo rappresenta un’occasione per fare gli investimenti necessari al settore. Per questo chiediamo che venga al più presto convocata una commissione per affrontare il problema del trasporto pubblico ligure nel suo insieme, e fare un approfondimento urgente e capire i provvedimenti necessari per aiutare le aziende liguri che presentano bilanci in perdita, soprattutto per il caso di Riviera trasporti, fortemente in crisi, come sottolineato dal sindacato”.

Resta confermato lo sciopero di venerdì 25 febbraio, che riguarderà anche il savonese per sostenere la vertenza per il rinnovo del contratto scaduto da quattro anni.

Intanto oggi in Prefettura a Savona si è svolto il secondo tentativo di conciliazione per la vertenza aziendale, sui problemi dei lavoratori, più volte sottolineati: carenza di autisti, di meccanici, di lavatori, la scarsa manutenzione e sicurezza degli autobus, la carente pulizia ed igienizzazione. L’incontro si è concluso con esito negativo: “Non è stato possibile trovare una intesa per risolvere i problemi posti”.

La Rappresentanza Sindacale Unitaria ha comunque dato all’unanimità la disponibilità all’azienda di riaprire un dialogo. Inoltre ha formalizzato una richiesta per informare i lavoratori e le organizzazioni sindacali sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dai fondi del PNRR e del Recovery Fund, circa quarantaquattro milioni di euro.

“L’azienda infatti” spiegano “beneficerà dei fondi previsti del PNRR per il sostegno al settore a seguito delle pesanti ricadute generate dalla pandemia, settore che ha sofferto non solo dal lato economico ma anche operativo dovendo comunque garantire il servizio di trasporto in condizioni molto difficili”.

“Diventa fondamentale” sottolineano “affrontare una fase di rilancio del servizio e delle condizioni lavorative per dotare l’azienda dei sistemi innovativi e talvolta necessari di cui è sprovvista. Il Governo ha predisposto in una prima fase inserita nel PNRR finanziamenti mirati per il settore, le quote spettanti alla Provincia di Savona sono significative, oltre quattro milioni di euro per l’acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano”.

In una seconda fase il Comune di Savona ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un’istanza di finanziamento per la realizzazione di tre linee di trasporto pubblico nell’asse Vado Ligure-Varazze con mezzi ad alimentazione elettrica: “Il progetto presentato” continuano “richiede il finanziamento di infrastrutture e mezzi per un importo complessivo di più di quaranta milioni di euro è inserito nel piano presentato dal Governo, nel pacchetto di risorse previste per la mobilità sostenibile, Recovery Fund”.

Intanto per sostenere l’ affidamento del servizio in house, le vertenze nazionali e locali, i lavoratori faranno un presidio venerdì alle 9.30, sotto la Provincia di Savona e chiederanno di essere ascoltati.

“E’ fondamentale la partecipazione all’iniziativa di lotta perché i risultati saranno a beneficio di tutti, in questo momento di incertezza la voce e la presenza dei lavoratori è fondamentale per fare arrivare alle Istituzioni le nostre rivendicazioni per un salario più dignitoso per tutti che dia futuro ai giovani e salvaguardi i più anziani”.

Per la giornata di sciopero saranno comunque garantite le fasce protette: dalle 5 alle 8 e 30 e dalle 17 e 30 alle 20.