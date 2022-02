Toti a Sanremo: “I vaccini hanno fatto il loro dovere, è il festival della liberazione”

Liguria. “Senza abbassare la guardia, senza minimizzare il rischio di ricadute credo che la campagna vaccinale abbia fatto fino in fondo il suo dovere. Questo è il festival della liberazione”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a margine della conferenza stampa in vista della quarta serata, nella quale il presidente premierà il vincitore della serata delle cover con una scultura della lanterna di Genova in filigrana di Campo Ligure.

Il governatore ligure ha inoltre visitato questo pomeriggio il punto tamponi allestito dall’Asl1 a Sanremo in occasione del Festival, per garantire l’attività di screening agli artisti e agli addetti ai lavori, sottoposti obbligatoriamente al tampone ogni 48 ore. Ad accompagnare il governatore, il direttore generale di Asl1 Silvio Falco e il direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’azienda sanitaria Stefano Ferlito, responsabile del centro, che garantisce l’esecuzione di circa 400 tamponi al giorno.

“Siamo a Sanremo, uno dei territori più colpiti, nei mesi scorsi, dalla pandemia. Quest’anno siamo tornati al Festival con il pubblico in sala, la gente per strada e le attività commerciali aperte. La kermesse è e resta una delle principali vetrine per la promozione del nostro territorio, sia dal punto di vista turistico sia da quello agroalimentare. Sul palco dell’Ariston non si svolge solo una gara di canzoni, ma da molti anni si costruisce un pezzo di futuro del nostro territorio: è una occasione incredibile di sviluppo che porta occupazione e investimenti, ed e quindi è bello essere qui di nuovo”, ha affermato il governatore.

“Credo che un vincitore assoluto questo Festival già ce l’abbia: è la gente che si incontra nelle strade, è il pubblico in quella platea che l’anno scorso era tremendamente vuota – ha proseguito Toti -. Oggi se siamo qui in relativa sicurezza lo dobbiamo al sacrificio di tante persone che lavorano negli ospedali. Certo la differenza tra il Festival dell’anno scorso, caratterizzato da un’ordinanza che firmai a pochi giorni dall’inizio della kermesse per chiudere l’estremo ponente della Liguria, e il Festival di quest’anno ci dimostra quanta strada abbiamo fatto in 12 mesi”.

Nel punto tamponi ha espresso: “Siamo in un centro straordinariamente efficace che è stato allestito dalla nostra Asl1 e garantisce la sicurezza a tutta la macchina del Festival. Non siamo ancora alla normalità ma siamo sulla strada giusta: se ci ricordiamo l’anno scorso con gli artisti chiusi in albergo, i ristoranti e i bar chiusi e la gente in quarantena, quest’anno assistiamo ad una kermesse molto diversa, che ci consente di guardare al futuro con serenità e di tornare a promuovere la nostra straordinaria Liguria con i nostri spot, i nostri prodotti, con Casa Sanremo e con tutte le altre iniziative di marketing territoriale che valgono per noi molti milioni di euro, molti posti di lavoro e molte opportunità. Dopodichè, vinca il migliore, noi tifiamo Liguria e tutti i cantanti in gara corrono per la nostra terra” ha aggiunto.

“Il festival dell’anno prossimo sarà ancora più bello di questo – ha concluso Toti – anche quest’anno gli ascolti stanno dicendo che il risultato è straordinario e l’anno prossimo sarà un festival senza nessuna restrizione, spero. Quest’anno premiamo la migliore ‘cover’ e mostriamo una straordinaria eccellenza, una lanterna di Genova in filigrana di Campo Ligure. Perché la Liguria non è solo costa, ma anche entroterra e artigianato di qualità”.

A Sanremo si è oggi anche conclusa la settimana di Orientamenti Tour Care che ha inaugurato il viaggio della carovana del sapere proprio nella patria della canzone italiana in occasione del Festival per dare messaggi ai ragazzi sull’importanza del prendersi cura delle loro competenze, da quelle umanistiche a quelle tecnologiche e digitali, partendo dai testimonial del mondo dello spettacolo. Oltre 340 classi collegate, 10mila partecipanti e ospiti di eccezione anche per l’evento conclusivo.

La giornata conclusiva ha visto come ospite ad effetto per i ragazzi un loro coetaneo concorrente impegnato sul palco dell’Ariston: Matteo Romano, 19 anni cantautore, in gara al 72-esimo Festival della Canzone Italiana con il brano ‘Virale’. Romano ha parlato agli studenti delle scuole superiori collegati questa mattina con gli studi di Casa Sanremo-Orientamenti Care e ha raccontato la sua esperienza in diretta social all’assessore alla Formazione Ilaria Cavo. “Sono passato dal mio primo singolo su TikTok al Festival in un anno e mezzo – ha detto – tutto questo non è stato però casuale. Sono stato molto determinato, ho cercato di fare quello che mi piace e di farlo al meglio. Ai miei coetanei dico: siate ambiziosi, sognate in grande con tanta costanza, è importante avere competenze e c’è bisogno di versatilità”.

Alle iniziative che si sono svolte nella settimana di Orientamenti Tour Care ha partecipato anche l’assessore al Turismo e Occupazione Gianni Berrino; all’evento conclusivo hanno partecipato gli attori genovesi Alice Arcuri ed Enzo Paci, recentemente protagonisti di fiction in tv come ‘Blanca’ e ‘Doc’ e sono arrivati i contributi dei presentatori televisivi Savino Zaba e Veronica Maya.

Ad aprire la giornata, il saluto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Abbiamo pensato di avvicinare ulteriormente al territorio un’eccellenza nel mondo della formazione e dell’orientamento come ‘Orientamenti’, che si svolge ogni anno al Porto Antico di Genova. L’idea di partire con questo tour dal Festival di Sanremo, che è un’esplosione di vita, credo che sia un bel momento per dire che il nostro paese deve ripartire anche con il coraggio dei giovani che hanno reagito”, ha affermato il governatore.

“Abbiamo esordito con una clip de ‘La Cura’ di Franco Battiato, trasmessa durante il Festival. Orientamenti è dedicato al ‘care’, ovvero alla cura, al prendersi cura di sé stessi e degli altri, e tutto questo non è casuale – ha dichiarato l’assessore alla Formazione Ilaria Cavo – I testi delle canzoni e i mestieri dello spettacolo che abbiamo raccontato in questa settimana sono riusciti a stimolare i ragazzi sull’importanza della cura delle emozioni, delle competenze umanistiche, deli studi classici, della storia del teatri e della musica, ma al tempo stesso dell’importanza delle competenze digitali, di cui il mondo dello spettacolo non può più fare a meno. I testimonial sono stati molto efficaci, i ragazzi molto incuriositi, le classi collegate e i 10mila partecipanti dimostrano l’importanza del confronto con i ragazzi. La loro voglia di apprendere anche in occasione di un evento di spettacolo è un grande segnale di cui ringraziare anche gli insegnanti. Questa tappa di Orientamenti Tour a Sanremo si è conclusa con il messaggio del grande maestro e violinista Uto Ughi che ha esortato tutti a curare le proprie competenze e ad avvicinarsi alla musica classica, un messaggio che è al tempo stesso formazione e cultura”.

La prossima tappa di Orientamenti Tour Care si svolgerà on line l’8 febbraio in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale dedicata all’uso positivo di internet, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Telefono Azzurro e Liguria Digitale. A confrontarsi con genitori e studenti Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta.