Torna la Viareggio Cup: la Rappresentativa D nel girone con Atalanta, Siena e Garden City Panthers

Lunedì 21 febbraio nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio si è svolto il sorteggio dei gironi della 72ª Viareggio Cup in programma dal 16 al 30 marzo.

La Rappresentativa Serie D è stata inserita nel girone 6 con Atalanta, Siena ed i nigeriani del Garden City Panthers. La selezione Serie D allenata da Giuliano Giannichedda, per la quindicesima volta al Torneo mondiale di calcio giovanile Under 18, scenderà in campo giovedì 17, sabato 19 e martedì 22 marzo.

Sono ventiquattro le squadre partecipanti divise in sei gironi composti da quattro club ciascuno. Passano il turno le prime due di ogni raggruppamento insieme alle quattro migliori terze di tutti i gironi.

Il calendario e il regolamento saranno resi noti in occasione della presentazione ufficiale in programma ad inizio marzo con data e luogo ancora da ufficializzare.

Nelle sue quattordici partecipazioni alla Viareggio Cup la Rappresentativa non ha mai incontrato Siena e Garden City Panthers. Due i precedenti con l’Atalanta, entrambi ai gironi, una vittoria per parte. Nel 2009 la Rappresentativa superò per 1-0 i bergamaschi a cui non bastarono le prodezze dei vari Kone, Zaza e Gabbiadini. Nel 2014 la spuntò l’Atalanta di capitan Caldara con un rocambolesco 3-2.