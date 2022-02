Tirreno Power, via allo smantellamento dei principali edifici dei dismessi gruppi a carbone

Vado Ligure. Al via questa mattina lo smantellamento degli edifici dei gruppi a carbone della centrale Tirreno Power che darà lavoro a un centinaio di persone che saranno impiegate per i prossimi 18 mesi. I lavori avranno un costo di 12 milioni di euro. Negli anni scorsi sono già stati realizzati lo smantellamento del parco carbone, della ciminiera (alta 200 metri) e del concotto che portava il combustibile.

La quantità del materiale coinvolto nell’operazione è equivalente a 18 condomini di 10 piani ciascuno, corrispondente a un’area ampia come tre campi da calcio. Avrà impatto anche sul territorio, cambierà infatti anche lo skyline del territorio con l’abbattimento di circa metà del volume della struttura dell’attuale centrale.

Per permettere le operazioni sarà utilizzata una grande pinza cingolata che effettua tagli a oltre 30 metri d’altezza. All’evento saranno presenti i sindaci di Vado Ligure e Quiliano Monica Giuliano e Nicola Isetta, il direttore generale di Armofer (società che ha in appalto le attività) Emilio Cinerari e il direttore corporate affairs Tirreno Power Enrico Erulo.

“Il mondo dell’energia cambia rapidamente nella direzione della sostenibilità. Tirreno Power ha recentemente creato una nuova struttura chiamata Transizione Energetica con l’obiettivo di sviluppare l’energia rinnovabile e le comunità energetiche“, ha commentato il direttore corporate affairs Tirreno Power Enrico Erulo.

La società gestisce la centrale dal 2003 e nel 2016, anche a seguito del sequestro dell’impianto avvenuto due anni prima, ha annunciato di non far ripartire la produzione di energia con il carbone dando il via al processo di reindustrializzazione del sito. Dal 2007 è in funzione un’unità a ciclo combinato che utilizza gas naturale.