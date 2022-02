Millesimo. Intervento della polizia stradale sull’autostrada A6 Torino – Savona, come riportato da Cuneo24, per un tir che ha imboccato la careggiata in contromano.

E’ successo nella notte di oggi, mercoledì 9 novembre, alle 3, all’altezza di Millesimo.

Alla guida del mezzo pesante un camionista di origine bosniaca.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo riuscendo così a bloccare il mezzo ed evitare gravi conseguenze.

L’autostrada è rimasta bloccata per circa un’ora.