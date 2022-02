Ti piace scrivere o raccontare la realtà con immagini e video? IVG/young accoglie nuovi giovani blogger

Sei appassionato di politica, sport, cultura, tecnologia, serie tv o ambiente? Hai tra i 14 e i 25 anni? Allora puoi inviarci la tua candidatura per entrare a far parte del blog IVG/young e immergerti nell’avventura di scrivere articoli, realizzare video o immagini. Con il nuovo anno aprono infatti le porte per ampliare il team di IVG/young e l’offerta di notizie per i giovani savonesi alla ricerca di tematiche a loro care.

Il magazine ha una grafica molto simile a quella del giornale online IVG.it (la puoi vedere qui), ma a farla da padrone sono i toni dell’arancione che accompagnano testi, immagini e video frutto di idee e interessi dei giovani “redattori”.

All’interno del team c’è posto per tutto, dai temi più classici a quelli più innovativi, dalla recensione seria al “mugugno”: si può passare dallo sport alla politica, dal linguaggio dei social al mondo della scuola, dalla polemica cittadina alla riflessione di carica nazionale.

QUANDO E’ NATO IL PROGETTO IVG/YOUNG

Ad aprile del 2017 IVG.it ha iniziato a progettare l’avvio del magazine giovanile, ma per partire ufficialmente con il primo articolo è stato necessario attendere fino all’8 gennaio: le prime candidature passate al vaglio dell’attuale direttore responsabile di IVG.it e Genova24, Andrea Chiovelli, sono state più di 100, solo 28 le penne selezionate.

Oggi il progetto coinvolge, oltre singoli studenti, anche alcuni istituti scolastici con il progetto di alternanza scuola-lavoro che offre un’occasione ai giovani di poter “toccare con mano” il mondo dell’informazione. Entrare in IVG/young significa inoltre intraprendere un percorso di formazione che può portare anche all’inserimento dei giovani meritevoli all’interno della redazione giornalistica di IVG.it: è già successo a Sara Erriu e Gabriele Dorati, partiti proprio come blogger di IVG/young e oggi collaboratori abituali del nostro giornale.

COME INVIARE LA PROPRIA CANDIDATURA

Per candidarsi è necessario inviare una mail a young@ivg.it raccontando qualcosa di sé (età, passioni, studi, di cosa piacerebbe scrivere) e inviando un articolo di “prova” in modo che la redazione possa valutare la proprietà di linguaggio e lo stile di scrittura di ogni aspirante redattore. Chi sarà selezionato potrà instaurare anche una collaborazione con il proprio istituto scolastico per far rientrare l’attività nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, o con l’università per un tirocinio.

Alcuni ragazzi potranno anche, in qualche caso, non occuparsi “solo” della stesura di articoli ma di altre attività che stanno dietro un giornale online, come la diffusione sui social network, l’ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca o la creazione di infografiche.