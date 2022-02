Terzo stop consecutivo per il Vado, Matteo Solari: “Siamo stati superiori alla Sanremese, un plauso ai ragazzi”

Capra in area a tu per tu con Salvalaggio. Il portiere mura l’attaccante e, poco dopo, Grosso trova il goal del 2 a 1 a favore del Sestri Levante. A dieci giorni di distanza, il copione è il medesimo: De Bode vicinissimo al 2 a 1 di testa, ma alla fine a far festa è la Sanremese con un goal in zona Cesarini. La buona notizia per i rossoblù, tuttavia, sta nella differenza di prestazione: se mister Solari era scuro in volto a margine del match con i “corsari”, oggi il tecnico vadese fa i complimenti a una squadra che ha giocato una partita gagliarda contro una big del torneo. Tra le mosse che hanno messo in difficoltà i matuziani, lo schieramento tattico del Vado, con Costantini ad agire da trequartista dietro alle punte.

“Usciamo incazzati come delle bestie da questa partita – commenta Matteo Solari – abbiamo sbagliato su una rimessa laterale e siamo stati puniti. Però siamo consci di essere una grande squadra e domenica proveremo a riprenderci ciò che oggi siamo stati sfortunati a non raccogliere. La Sanremese è stata brava a sfruttare l’occasione ma oggi il Vado è stato superiore. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché non ci hanno messo solo il cuore ma anche testa, gambe, geometrie e giocate. Sono dispiaciuto. Alleno un gruppo di uomini importanti che hanno saputo superare le difficoltà facendo grandi cose. L’unica prestazione che mi ha dato noia è stata con il Sestri Levante, il Derthona ci è stato superiore mentre oggi secondo me lo siamo stati noi”.

A Solari non è andata giù però l’espulsione, “promessa” nel primo tempo da parte della terna arbitrale e puntualmente arrivata nella ripresa, sebbene l’invettiva fosse stata rivolta da un altro componente della panchina: “Sono un po’ schifato però dalla conduzione della partita da parte della terna arbitrale”, chiosa Matteo Solari.