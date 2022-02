Telecamere, manifestazioni e ztl: le proposte sul tavolo per migliorare la sicurezza in Darsena a Savona

Savona. Telecamere in zone non coperte dall’impianto di video sorveglianza, manifestazioni periodiche, ztl. Sono queste le ipotesi sul tavolo emerse dall’incontro tra gli assessori al Commercio Elisa Di Padova e alla sicurezza Barbara Pasquali con gli esercenti della Darsena di Savona.

Prosegue il confronto per arrivare a trovare le soluzioni per migliorare la sicurezza del quartiere. “Come ormai facciamo da tempo – spiegano Pasquali e Di Padova – diamo risposte che considerino contemporaneamente il commercio e la sicurezza”.

I commercianti accolgono positivamente gli eventi: “Le manifestazioni del 2022 sono già state programmante. Ci impegneremo a ripetere e aggiungere nuove iniziative anche nel 2023“, ha detto Di Padova. Sul fronte sicurezza Pasquali porterà le istanze alla riunione del Comitato di sicurezza e ordine pubblico che si terrà nelle prossime settimane. A giugno e a luglio ci saranno rispettivamente il mercato europeo e il mercato internazionale del gusto.

Per facilitare la realizzazione di iniziative l’impegno del vice sindaco è ripristinare il palco per coinvolgere sia le realtà locali che grandi eventi.

La giunta si impegnerà a realizzare il “desiderio” dei titolari delle attività commerciali e collaborare con l’autorità portuale per far sì che la Darsena diventi parte integrante della città.

“Alcune criticità ci sono sempre – aggiunge Pasquali – ma nelle ultime settimane c’è stato un aumento dei controlli da parte della polizia di Stato. Bisogna cercare di collaborare a fronte di scarsità di risorse umane, non ci può essere qualcuno che sorvegli giorno e notte”.

L’obiettivo nel breve e medio periodo è quindi quello di “migliorare la vivibilità della zona e farlo portando le famiglie in Darsena con manifestazioni, eventi e iniziative in modo che non ci siano più zone ‘buie'”.