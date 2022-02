Tamponamento in A10, soccorsi mobilitati: traffico in tilt, code tra Albenga e Savona

Ponente. Incidente sull’autostrada A10 nel tratto tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, dove, intorno alle 15 e 30, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto: le cause sono ancora in fase di accertamento.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca, del 118 e dei vigili del fuoco. Nell’impatto e nella carambola, fortunatamente, si registra un solo ferito lieve, trasportato dai sanitari all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Gli altri occupanti delle vetture interessate non hanno dovuto ricorrere a cure particolari.

Il sinistro autostradale, tuttavia, in un tratto già caratterizzato da uno dei tanti cantieri aperti, ha provocato grosse ripercussioni alla viabilità, con forti rallentamenti e code lungo la direttrice da Albenga a Savona, verso Genova. I soccorsi, la rimozione dei veicoli incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata, hanno quindi peggiorato una situazione già di traffico intenso per i consueti rientri dal fine settimana.

Disagi anche sulla A6 Torino-Savona, con una coda di 2 km tra il bivio A6/A10 tra Savona e Altare, in direzione del capoluogo piemontese, sempre a causa di lavori. E nel primo pomeriggio coda che ha raggiunto anche i 4 km tra Millesimo e Altare, in direzione sud.

Naturalmente, il congestionamento sui tratti autostradali ha innescato conseguenze per la viabilità ordinaria, a cominciare dalla via Aurelia, letteralmente bloccata in alcuni punti per il serpentone di auto e il notevole flusso viario di questa domenica di fine febbraio.

E per la giornata di domani, lunedì 28 febbraio, inizio settimana da bollino rosso sulla rete autostradale ligure, con la previsione di traffico intenso e quindi lunghi tempi di percorrenza per la presenza dei vari cantieri di manutenzione: sulla A10 per quasi tutte le fasce orarie e in entrambe le direzioni. Stesso discorso anche per la A26: situazione lievemente migliore solo sull’A7.