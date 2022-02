“Sversamento di liquami nel rio Avarenna a Vadino”: denuncia del consigliere ingauno Roberto Tomatis

Albenga. “Misterioso sversamento di liquami questa mattina nel torrente Avarenna ad Albenga nel tratto che va da via Piave verso la foce”.

A segnalarlo è Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale: “Quanto accaduto è abbastanza grave. Le anatre che solitamente si trovano nel corso d’acqua si sono allontanate prima che i liquami si estendessero lungo il letto del torrente. Non siamo a conoscenza dell’origine dello sversamento, ma la situazione impone una riflessione: purtroppo la carenza di organico dell’Ufficio Territorio del Comune non garantisce controlli capillari sul territorio per evitare casi gravi come questo”.

“Chiediamo quindi all’Amministrazione di implementare al più presto l’organico di quel settore fondamentale per fare in modo che le verifiche e i controlli continuino ad essere incisivi su tutta la Piana albenganese”, ha concluso il consigliere ingauno.