Superbonus 110, Ciangherotti: “Famiglie del territorio rischiano di restare senza stipendi, il governo intervenga”

Albenga. “In questi giorni ho parlato con diversi impresari locali attivi nel settore dell’edilizia e tutti sono molto preoccupati perché con ogni probabilità a fine mese non riusciranno a pagare gli stipendi ai loro operai”. A lanciare l’allarme – a seguito del blocco della cessione dei crediti dei bonus edilizi – è il consigliere comunale albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

L’art. 28 del decreto sostegni-terz, infatti, bloccando la multicessione nel tentativo di contrastare le frodi, metterebbe a rischio centinaia di imprese che si vedrebbero costrette a fermare i cantieri: “Le pesanti limitazioni alla cessione dei crediti fiscali da bonus edilizi – spiega Ciangherotti – rischiano di far fallire le imprese oneste del territorio. Il provvedimento si prefigge di evitare le truffe, ma così configurato finisce per colpire e danneggiare centinaia di famiglie”.

“In Parlamento – sottolinea il consigliere ingauno -, Forza Italia ha già chiesto al governo di intervenire immediatamente per correggere le nuove norme sul superbonus e tutti i bonus edilizi. Gli imprenditori ingauni con cui mi sono confrontato sono seriamente preoccupati e di certo non possono attendere i tempi delle Camere”.

Per Ciangherotti è necessaria l’immediata approvazione di un nuovo decreto correttivo: “I furbetti vanno colpiti e bene fa lo Stato ad intervenire per garantire misure anti frode sempre più efficaci – conclude l’esponente forzista -, ma per evitare di condannare a morte migliaia di aziende serve subito un nuovo provvedimento urgente. Gli imprenditori e le famiglie ingaune con cui ho avuto modo di parlare devono fare i conti con il costo della vita, purtroppo sempre più caro, e di certo non si possono concedere il lusso di rimanere senza stipendi”.