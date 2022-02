Sul peccato originale

“Il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse una mela: quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza” è quanto sostiene Oriana Fallaci nel suo noto lavoro del 1975 “Lettera a un bambino mai nato”. Credo sia comprensibile la prospettiva suggerita dalla scrittrice e le numerose implicazioni prodotte dal sostenere come estremamente positiva, anzi, come “una splendida virtù” la disobbedienza, ovvio, il messaggio va colto cum grano salis, ma celebra palesemente l’eccezionalità dell’essere umano capace di assumersi il diritto e la responsabilità di infrangere una legge assoluta, opportunità preclusa a chiunque ed a qualunque cosa non sia umana. Resta da stabilire, a questo punto, quando allora nacque il peccato? Se ci atteniamo al testo biblico, in realtà, il peccato nasce nel momento in cui Lucifero, l’angelo più splendente, il “portatore di luce” viene cacciato dal cielo e precipitato sulla terra. Sarebbe interessante sottolineare come nell’Antico Testamento questa versione non compare e il termine Lucifero è riferito a sovrani assolutamente terreni particolarmente invisi al Creatore a causa del loro comportamento, solo nell’Apocalisse si narra brevemente della battaglia tra Michele ed il dragone ed i suoi seguaci per i quali “non ci fu più posto in cielo” poiché “il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù: fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli”. Lo stesso Cristo parla di Satana confermandone la caduta dal Cielo. Pare che il peccato dell’angelo “prediletto” fosse l’ambizione, in particolare quella di prendere il posto di Dio … ambizione non molto dissimile a quella di Dio stesso che esigeva di conservare quel posto, ma torniamo ad analizzare il problema del peccato nell’uomo poiché a così alti livelli non ci è dato di comprendere né si capisce come abbiano potuto farlo coloro i quali affermano di conosce l’accaduto.

Nella teologia illuminista e massonica, che molto è influenzata dallo gnosticismo, l’azione di Lucifero fu quella di condurre l’uomo alla conoscenza, alla “scientia boni et mali”, certo, ciò comportò l’infrazione al divieto divino di “non mangiare da quell’albero” ma fu un dono per l’uomo che si emancipò da una condizione servile ed animalesca se è vero quanto afferma Immanuel Kant che l’illuminismo, cioè la decisione dell’uomo di accedere alla conoscenza, “è l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole. Minorità è l’incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro”. In questa prospettiva, forse, il primo peccatore è Dio stesso, vittima della sua paura, dell’angoscia di essere esautorato del proprio ruolo tanto da minacciare l’uomo sperando di conservarlo nell’ignoranza. In questa prospettiva il vero peccato dell’uomo sarebbe stato non liberarsi dalle catene, non avere il coraggio di affrontare la punizione pur di non rinunciare al rispetto della propria profonda natura: la ricerca della conoscenza. Certo fa sorridere un’affermazione simile in un tempo in cui l’impegno maggiore dell’umanità consiste nel depensarsi e nel sottomettersi a nuove divinità che siano il mercato, il denaro o il virtuale poco importa, ciò che conta è la tensione all’ignoranza che impera fra troppi giovani, la convinzione che l’importante sia “sapere come fare senza domandarsi la ragione del fare”, non consentirsi il tempo ad un “pensiero altro” che non sia finalizzato all’azione ma alla comprensione. È doveroso precisare che le nuove generazioni non sono responsabili della realtà nella quale sono state “gettate” e nemmeno di quel “sistema” che hanno imparato imitativamente a usare: non possiamo dimenticare che il mondo nel quale vivono è stato loro apparecchiato da chi le ha precedute.

Abbandoniamo la malinconia del presente e la triste mediocrità dei peccati contemporanei per tornare al genitore di tutti i peccati. Ricordo con un sorriso la sottile ironia dell’amico Gershom al riguardo: “Accidenti, avrei voluto commettere qualche peccato originale, ma pare che l’unico possibile sia già stato commesso”. Sappiamo bene che la definizione è conseguente al fatto che quella trasgressione è l’origine, è l’arché, l’inizio del cammino dell’uomo cacciato dall’Eden. Torniamo seri, ma credo che lo siamo stati anche nelle righe appena scritte, e interroghiamoci, utilizzando la metafora del Genesi, sul perché l’azione di Adamo ed Eva sia definita peccaminosa. Il tema fondamentale è quello del libero arbitrio, credo sia evidente. Tutto quanto creato prima di Adamo seguiva le regole non avendo possibilità di scegliere altro comportamento ma Dio concesse all’uomo tale opportunità nel momento in cui introdusse un divieto. Mi sembra ovvio che senza un limite sarebbe stata inimmaginabile l’infrazione. Perché il Creatore solo in quel caso concesse il terribile dono? Se fino a quel momento osservava compiaciuto la propria opera perché introdurre una variante? La questione rimanda a una domanda ancora precedente: se Dio è perfezione e, in quanto tale, non manca di nulla perché creare e, ancor più inquietante, se il creare è generare ciò che prima non era, o è impossibile a chi è già il tutto o è necessariamente altro dal tutto e dal perfetto cioè è il nulla e l’imperfetto. Una serie di paradossi superabili solo da un atto di fede, ma la questione merita una riflessione a parte, limitiamoci a darla per superata ed occupiamoci del buon Adamo anche se non dimentichiamo che nella vulgata Adamo era un uomo anche se nel testo originario il senso del termine indica l’umanità tutta intera. Altra questione spinosa che lasciamo ai margini. Ebbene, Dio osservava, dall’alto della sua onniscenza meta spaziale e meta temporale, l’obbedienza di Adamo che manteneva il tutto assolutamente identico a se stesso. Ecco allora comparire il tentatore, sempre generato da Dio, e la donna creata non dal nulla ma da una costola dell’uomo per correggere la stravagante dimenticanza del sommo Padre. È grazie alla loro complicità che l’inattivo Adamo si risolve ad assaggiare il rutto dell’albero del bene e del male. Solo allora si accorse di essere nudo e se ne vergognò tanto da nascondersi a Dio. Sciocco di un Adamo, Dio sa tutto, sa che hai mangiato la mela, che te l’ha offerta Eva su suggerimento del serpente, è lui l’autore del copione, il regista e anche il primo attore.

Non posso ovviamente sapere come si siano svolti i fatti, ma il sospetto che il buon Dio si annoiasse e non vedesse l’ora di potersi arrabbiare così da esercitare il proprio potere su qualcuno mi sembra lecito. Me lo vedo furibondo cacciare i due malcapitati dall’Eden, destinarli a fatiche e gravidanze così da generare un’umanità che, nel tentativo disperato di ri-acquisire il diritto al Paradiso perduto, lo adorasse e generasse la “commedia umana” in modo da sollevarlo dalla noia assoluta della perfezione fino allora prodotta come espressione di sé. Se Adamo non avesse assecondato la sua compagna la noia avrebbe imperato perfetta ed inattiva in uno sterile “persempre”. La soap opera successiva ha visto il nascere di severi censori, coltivatori del senso di colpa, speculatori del peccato e mercanti di indulgenze come intermediari eletti al ruolo chissà poi da chi e magari tanto stupidi da pensarsi come peccatori essi stessi, ma questa è un’altra storia. Forse ha capito tutto Dumas figlio quando afferma: “Poiché il cielo si rallegra più del pentimento di un peccatore che di cento giusti che non hanno mai peccato, cerchiamo di rallegrare il cielo. Saremo ricompensati ad usura”, ma mi piace concludere questa inevitabilmente non esaustiva riflessione con l’implicita esortazione di Jorge Luis Borges: “Ho commesso il peggior peccato che uno possa commettere: non sono stato felice”.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero.

