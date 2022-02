Studenti liguri e savonesi testimonial della sicurezza sul lavoro

Liguria. Stamane dalle 9 alle 12 studenti e docenti delle scuole liguri e savonesi si sono cimentati a compilare il questionario #TESTIAMOLASICUREZZA, in occasione del flash mob sui rischi e le misure di protezione presenti a scuola, a casa e nei luoghi di lavoro.

Il questionario ha fornito in tempo reale il feed back alle risposte dei ragazzi sulla percezione dei pericoli.

Le domande erano varie: qual è il colore dei cavi per la messa a terra, a quale distanza va posizionato il monitor di un computer? E ancora, quante sono le sostanze chimiche contenute nel fumo di una sigaretta, che danni produce il rumore… quali sono i comportamenti da tenere in caso di emergenza a scuola?

L’iniziativa – promossa dalla Direzione scolastica regionale e da Inail – era stata annunciata lo scorso 22 novembre in occasione della giornata nazionale per la Sicurezza nelle Scuole, quale progetto, unico in ambito nazionale con tali modalità innovative, volto a promuovere tra i giovani e gli adulti la consapevolezza del rischio.

I risultati del quiz serviranno ora a Inail per offrire una formazione calibrata sulle esigenze di docenti e studenti, da fruire nel corso dell’anno scolastico in corso.

“L’Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, sempre attenta al tema della sicurezza degli studenti, ha unito le forze con la direzione ligure di Inail per capire attraverso il questionario qual è la percezione del pericolo dei ragazzi, con lo scopo di prevenire occasioni di rischio anche all’esterno della scuola. La numerosa partecipazione delle classi ci incoraggia a proseguire su questa strada, con una formazione mirata entro la fine di quest’anno scolastico e con un attento monitoraggio dei risultati” ha commentato il dirigente Alessandro Clavarino.