Strada provinciale 13 di Andora, settimana prossima iniziano i lavori di messa in sicurezza

Andora. La prossima settimana inizieranno i lavori di messa in sicurezza del tratto in prossimità del centro abitato della frazione andorese di San Bartolomeo.

L’assessore del Comune Marco Giordano e il consigliere provinciale Alessandro Navone presenti questa mattina in un sopralluogo sulla strada provinciale 13, all’altezza del noto Ristorante Dau Vescu. Qui hanno verificato la consistenza dei lavori che prevedono la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati, marciapiedi, parcheggi, aiuole, illuminazione e un’area di attesa dei bus di linea più sicuri.

“Sono davvero contento che siamo arrivati alla realizzazione del progetto in frazione San Bartolomeo – afferma Marco Giordano, assessore andorese -. Questo consentirà in particolare nuovi parcheggi, ma soprattutto, con il nuovo marciapiede e gli attraversamenti pedonali rialzati, garantirà maggiore sicurezza. Ringrazio gli uffici del Comune di Andora e la Provincia di Savona per il risultato ottenuto”.

“Da parte mia un sentito ringraziamento a Luana Isella che, durante lo scorso mandato, ha seguito con attenzione questo intervento. Importante anche l’impegno dell’Ufficio Viabilità della Provincia di Savona nella progettazione e nel reperire risorse per l’imminente realizzazione di queste opere destinate al miglioramento della sicurezza sulla Sp 13” commenta Alessandro Navone, neo consigliere provinciale.