Cairo Montenotte. Chi la indossa, chi la tiene sotto il mento e chi invece in tasca. Da oggi, 11 febbraio, non è più obbligatoria la mascherina all’aperto (anche in zona rossa), ma in tanti, la maggior parte, continuano ad indossarla.

“Per prudenza e sentirsi più tranquilli”, ci raccontano alcuni cairesi che abbiamo intervistato tra piazza delle Vittoria e via Roma, il centro della città. Alcuni, infatti, temono di poter essere contagiati e preferiscono proteggersi: “La indosso anche per strada per paura, i contagi sono ancora troppo elevati”, ci dice una signora.

“Penso che non sia ancora finita – sottolinea un altro cairese che ha coperti naso e bocca con la Ffp2 – Preferisco avere una protezione in più. Su questa pandemia abbiamo avuto tante informazioni e voci contrastanti, quindi prima di tornare alla normalità preferisco essere prudente”. E poi c’è chi scherza: “Perché la indosso lo stesso? Le ho comprate, quindi devo farle andare”.

Tra chi la indossa e chi no, ci sono anche coloro che la tengono sotto il mento per praticità: “Per entrare nei negozi e nei bar serve e così è più comodo tirarla su, anche quando ci fermiamo a chiacchierare con qualche amico”, ci spiega una coppia.

Nella nostra passeggiata in centro, abbiamo incontrato anche coloro che la mascherina hanno deciso di non metterla e di tenerla in tasca (il decreto prevede che bisogna averla sempre con sé ed indossarla in caso di assembramento). E tutti si dicono sollevati. “Meno male, con la mascherina non respiro bene”, afferma un signore. “È un sollievo non indossarla più, anche perchè ho tre dosi, l’anti-influenzale e ho fatto pure il vaccino per la polmonite”, dichiara un altro cairese. Tra loro c’è anche chi vede in questo allentamento un segnale positivo: “Così almeno iniziamo ad andare verso la normalità”, evidenzia un papà mentre gioca con il figlio piccolo.

E la speranza di tutti è proprio questa: ritornare, o almeno avvicinarci, alla vita prima della pandemia, quella a cui eravamo abituati prima di conoscere il Covid-19. Anche se, come rimarcato da un ragazzo, “in inverno, soprattutto in Valbormida, la mascherina fa anche piacere perché ci tiene più al caldo”.