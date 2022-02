Stella, richiesto finanziamento ministeriale di un milione di euro per quattro progetti di messa in sicurezza del territorio

Stella. Ammontano ad un milione di euro i fondi richiesti dal Comune di Stella al ministero dell’interno per finanziare quattro interventi di messa in sicurezza del territorio.

La richiesta fa seguito alla deliberazione del consiglio comunale dello scorso 14 febbraio con la quale è stata approvato l’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, con l’inserimento della previsione dei quattro interventi di cui sopra.

In particolare, grazie ai fondi l’amministrazione del sindaco Andrea Castellini si propone di effettuare: il consolidamento dei dissesti idrogeologici che interessano i versanti del cimitero di San Martino e la sponda destra del rio Brassu presso il confine con il cimitero di Santa Giustina; il consolidamento del dissesto idrogeologico che interessa il versante compreso tra plesso scolastico e municipio a seguito degli eventi emergenziali del novembre 2019; l’efficientamento energetico e messa in sicurezza della caserma dei carabinieri; l’efficientamento energetico e messa in sicurezza delle ex scuole San Martino e Santa Giustina per il loro riutilizzo in ambito socio/culturale ed assistenziale.

Spiega il sindaco: “L’obiettivo della nostra neo eletta amministrazione è quello di partecipare a tutti i bandi possibili per cercare di attingere ai fondi sufficienti per la messa in sicurezza del nostro così delicato territorio, per l’efficientamento energetico e per per migliorare passo passo la nostra meravigliosa realtà a livello socio-culturale. Nei prossimi giorni comunicheremo tutti gli altri progetti con cui parteciperemo a tutta una serie di bandi e a cui crediamo di poter davvero attingere”.