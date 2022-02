Stato di agitazione Sereni Orizzonti, “Noi per Spotorno”: “Deficitario il rapporto tra operatori sanitari e degenti”

Spotorno. Il gruppo consiliare “Noi per Spotorno che Vorrei”, capogruppo Massimo Spiga, consigliere Francesco Pendola, hannonfatto sapere di “essere stati contattati, come già avvenuto a dicembre scorso, da alcuni parenti di ospiti della struttura Opera Pia Siccardi Berninzoni, lamentando una situazione che, secondo loro, da un po di mesi, si rivela deficitaria nella gestione del rapporto tra operatori sanitari e degenti”.

“Nella struttura, – hanno proseguito, – sono ospitati anche soggetti con patologie spichiche e degenerative, pertanto, non è possibile pensare, che per una politica di profitto, su scala nazionale di Sereni Orizzonti, si debbano avere minutaggi di gestione degli ospiti ridotti al minimo sindacale, e rapporti deteriorati tra il personale e la Sereni Orizzonti, tanto da minacciare scioperi, che si ripercuotono su chi ha bisogno di costante sorveglianza e attenzione”.

“Ora si aggiunge la volontà di ridurre se non azzerare il personale infermieristico notturno da parte di Sereni Orizzonti, scelta fortemente contrastata dal Responsabile Sanitario”, hanno aggiunto ancora.

“Visto che la situazione pare non migliorare dai fatti di dicembre scorso, quando il sindaco di Spotorno, comunicò che con il suo intervento presso Sereni Orizzonti, la situazione era rientrata, abbiamo chiesto un incontro urgente con il CDA di Opera Pia Siccardi Berninzoni e con il responsabile sanitario, per comprendere appieno la situazione e di conseguenza, chiederemo un incontro a Sereni Orizzonti. Sarà nostra intenzione, portare l’attenzione della vicenda in Consiglio Comunale, per dare forza alle voci dei nostri concittadini ricoverati presso la struttura”, hanno concluso Spiga e Pendola.