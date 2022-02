Stadio Bacigalupo, l’assessore Rossello spiega: “Nei prossimi mesi il bando, da parte mia dialogo aperto con il Savona”

Savona. Quale futuro per il Bacigalupo? Questa è una delle domande ormai proprie della quotidianità dei savonesi, uno stadio in grado di trasmettere emozioni indescrivibili ad oggi chiuso a causa del fallimento del Savona Fbc (avvenuto ormai circa un anno e mezzo fa). A più di 540 giorni di distanza dal giorno della mancata iscrizione all’edizione 2020/2021 del campionato di Serie D, i cancelli del Valerio Bacigalupo però non sono ancora stati riaperti, una situazione tuttavia parzialmente sbloccatasi nelle ultime settimane.

Il Comune di Savona ha infatti stanziato un importante quantitativo di fondi utili per il ripristino del manto erboso dell’impianto, un modo per poter avviare quanto prima un bando di gara volto all’affidamento in gestione dello stadio. Il presidente Marinelli però, numero uno del Savona risorto dalle ceneri del vecchio sodalizio con l’obiettivo di tornare a competere ad alti livelli, ha mostrato un certo fastidio nei confronti dell’atteggiamento messo in pratica dall’attuale amministrazione, una giunta da lui accusata di una grave mancanza di confronto con il suo club.

Per parlare di questo e molto altro è intervenuto ai microfoni di IVG.it Francesco Rossello, assessore allo sport del Comune di Savona il quale ha esordito dichiarando: “Il nostro obiettivo è quello di rendere agibile il Bacigalupo il più rapidamente possibile. Abbiamo scelto di intervenire perchè l’impianto, continuando a rimanere chiuso, rischia di aggravare il suo deterioramento. Vogliamo arrivare il più presto possibile (verosimilmente nei prossimi mesi) a realizzare un bando di gara per affidare la gestione dello stadio, sarà poi cura di chi riuscirà a vincerlo fare delle proposte di intervento. Lo strumento del project financing (proposto dalla Pro Savona, ndr) avrebbe rischiato di allungare troppo i tempi, avremo modo di parlarne più avanti”.

L’intervistato in seguito ha proseguito il proprio intervento sottolineando come l’intera area intorno allo stadio andrebbe ripensata, questo nell’ottica di una possibile convivenza tra un’innovativa cittadella dello sport ed un ulteriore ampliamento del campus universitario. Rossello ci ha poi tenuto a sottolineare come, da parte sua, non ci sia nessun tipo di polemica con il Savona, società con la quale ha svelato di avere un dialogo costante: “Stiamo lavorando per assegnare il più rapidamente possibile lo stadio. Noi non abbiamo bocciato il progetto del Savona, semplicemente ci stiamo muovendo per avere un impianto funzionante il più presto possibile. Sappiamo anche noi che il sintetico sarebbe meglio del prato, ma avrebbe richiesto tempi molto più lunghi”.

Successivamente Rossello si è soffermato su quanto fatto durante i suoi primi mesi di mandato, un periodo di attento confronto con le società sportive del territorio con tanto di numerosi sopralluoghi negli impianti sportivi pubblici (che ammontano a 23). “Quest’anno dovremo rifare il censimento delle società savonesi per essere certi del loro numero. Alcune hanno chiuso ma molte altre ne stanno nascendo, questo è un dato positivo il quale certifica una notevole vitalità”.

“Il problema di Savona non è la carenza di impianti – ha proseguito l’assessore – abbiamo la possibilità di fornire un’offerta praticamente per qualsiasi sport. Manca però una struttura capace di attrarre gare o eventi di media/grande ampiezza sullo stile dei Palasport presenti a Quiliano o Alassio, dobbiamo iniziare a riflettere su questo tema”. Rossello ha poi continuato specificando le condizioni degli impianti savonesi, strutture che necessitano di una manutenzione straordinaria. Questa situazione spingerà il Comune a realizzare un piano eccezionale di interventi volto all’individuazione delle priorità su cui agire.

“La passione che muove i membri delle varie società sportive savonesi – ha concluso l’intervistato – è enorme. Abbiamo premiato a Palazzo Sisto gli atleti i quali hanno partecipato alle Olimpiadi. A me piacerebbe istituire un riconoscimento annuale per gli sportivi savonesi che riescono a distinguersi vincendo, il Comune deve pensare ad una sinergia per sostenerli”.

Infine l’assessore ha sottolineato come vada risolto il grattacapo inerente alle palestre scolastiche, un nodo chiave per la sopravvivenza di molte società. È terminata in questa maniera l’intervista a Francesco Rossello, assessore allo Sport del Comune di Savona che ha chiarito la situazione relativa allo stadio Valerio Bacigalupo svelando poi parte dei progetti della giunta inerenti allo sport.