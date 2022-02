Spotorno, Rsa nel mirino della minoranza: “Gravi disagi per gli ospiti della struttura”

Spotorno. La Residenza Protetta Opera Pia Siccardi di Spotorno nel mirino della minoranza consiliare. La struttura, che viene amministrata dal Consiglio di Amministrazione di cui tre membri sono nominati dal sindaco, uno dal parroco ed uno dalla Regione Liguria, è stato oggetto di lamentele da parte di familiari e parenti degli ospiti.

“In particolare, visto quanto emerso dalle denunce pubbliche di alcuni famigliari, che lamentano personale ridotto, che ha portato un ospite ad essere fratturato durante le manovre di cura, cure che avrebbero dovuto essere svolte da due operatrici, anziché da sola una” affermano i consiglieri Massimo Spiga e Francesco Pendola.

“Ospiti che lamentano bassa temperatura interne alle stanze, a causa di una caldaia non funzionante, con rimpallo tra Consiglio di Amministrazione e la proprietà Sereni Orizzonti per quanto concerne la spesa da sostenere, con conseguente assenza in alcune giornate dell’erogazione di acqua calda”.

E ancora, lamentano gli ospiti della Rsa, riduzione del personale, cibo e servizi scadenti, assenza della garanzia di un’assistenza infermieristica sulla 24 ore, sospensione delle visite dei parenti, assenza di guanti, manopole, bavagli, per la cura igienica”.

I due esponenti della minoranza hanno presentato una interrogazione per il prossimo Consiglio comunale: “Il sindaco aveva riferito che la situazione era rientrata dopo una telefonata a Sereno Orizzonti e che il dirigente sanitario, assessore esterno di questo Comune, certamente avrà informato l’amministrazione comunale sulla situazione che si è creata, dichiarando di dover incontrare le parti in causa”.

“E’ indispensabile dare risposte ai cittadini, residenti, che hanno parenti all’interno della struttura” concludono.