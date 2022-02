Tutto facile per la Spotornese: 4 a 0 alla White Rabbit United

Savona. Il girone B del campionato di Seconda Categoria è allo sprint finale: sei le giornate da disputare, al termine delle quali la prima classificata salirà in Prima e le quattro che la seguono disputeranno i playoff. La Spotornese, appaiata al secondo posto alla Priamar, prova a tenere viva la lotta per il primato, occupato dalla San Francesco Loano che ha 4 punti in più delle inseguitrici, e intende approfittare dello scontro diretto tra le due rivali che andrà in scena domani.

La matricola White Rabbit United, dal canto suo, guarda la graduatoria da un’altra prospettiva: il team vadese è terzultimo e può ambire, al massimo, alla sesta posizione. Le due squadre si affrontano al Ruffinengo di Legino; all’andata vinse la Spotornese per 3 a 0.

La cronaca.

Spotornese – White Rabbit United 4-0 (p.t. 4-0)

Luca Calcagno e Massimo Peluffo schierano i padroni di casa con Filippi, Manfrini, Bovero, Nocerino, Crovella, Lione, Piccardo, Dorigo (cap.), Pellizzari, Colombino, Carminati.

A disposizione: Genta, Basso, Ottonello, Galluzzo, Ferro, Chessa, Canale, Puppo, Calcagno.

La White Rabbit guidata da Roberto Arco gioca con Gualberti, Meli, Gjepali, Panaro (cap.), K. Nerjaku, Domi, Podda, Scaramelli, Berardi, Bardhi, Episcopo.

A disposizione: Candolo, Fanello, Giordanella, Elliot, Maruca, Mosca, M. Nerjaku, Puglia.

Arbitra Ramez Fousfos della sezione di Albenga.

Al 2° bell’assist per Carminati che prende il tempo all’avversario ma conclude debolmente e a lato.

Al 3° punizione da posizione defilata per la Spotornese. Dorigo scodella in area, la difesa ospite allontana.

Al 7° Spotornese in vantaggio: affondo sulla fascia di Piccardo che salta l’uomo e mette la palla in mezzo, Carminati si avventa sulla sfera e la mette dentro. 1 a 0.

I padroni di casa iniziano sempre le azioni con la costruzione dal basso e mettono in mostra un buon fraseggio in mezzo al campo, senza mai gettare via il pallone, cercando poi la verticalizzazione.

Il gioco resta fermo un paio di minuti per medicare Carminati dopo un intervento falloso.

Al 12° viene ammonito Panaro per un’entrata scorretta su Dorigo. Punizione dal limite: calcia Pellizzari, respinta dalla difesa.

Al 15° punizione per i locali, Nocerino mette in area, la difesa della White Rabbit non corre rischi.

Al 18° imbucata per Bardhi, Nocerino riesce a liberare evitando pericoli.

Al 19° punizione laterale battuta da Dorigo. Spotornese protesa in avanti. Colpo di testa, non trova la porta.

Al 21° Piccardo salta l’uomo un paio di metri fuori dall’area e viene falciato. Il calcio di punizione è affidato a Pellizzari: rete. 2 a 0 al 22° minuto.

Al 24° angolo per la White Rabbit; palla respinta, nulla di fatto.

Al 25° cartellino giallo per Dorigo. Punizione scodellata in area, la palla termina sul fondo.

Al 28° White Rabbit vicina al gol: conclusione di Berardi dai venticinque metri, si stampa sul palo alla sinistra del portiere.

Al 31° ammonito Scaramelli per un’entrata fallosa ai danni di Pellizzari. Punizione dal limite, se ne incarica ancora Pellizzari che va nuovamente a bersaglio: 3 a 0.

La Spotornese controlla la partita, gestendo l’ampio vantaggio.

Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi, sul risultato di 3 a 0 per la Spotornese.

Secondo tempo. Tra i locali in campo Canale al posto di Carminati. Nella White Rabbit entra M. Nerjaku.

Al 1° punizione da posizione laterale di Dorigo, palla tesa, finisce tra le braccia del portiere.

Al 2° corner calciato da Dorigo, la difesa respinge.

Al 3° conclusione di Podda, a lato alla sinistra della porta di Filippi.

Al 4° pregevole azione di Canale che entra in area, supera due avversari e col sinistro trafigge il portiere. 4 a 0.

Al 6° Lione viene sostituito con Chessa.

Scaramelli resta a terra dopo uno scontro di gioco e deve cedere il posto a Giordanella. Nella Spotornese Dorigo esce; al suo posto Ferro. Siamo al 10° minuto.

Al 17° Maruca sostituisce Berardi.

Pellizzari ci prova ancora su punizione ma questa volta non trova la porta.

La Spotornese fa girare palla e non corre rischi.

Al 31° ennesimo fallo su Pellizzari e c’è ancora una punizione dal limite. Pellizzari calcia, sulla barriera. Recuperano palla i biancocelesti che guadagnano un corner.

Al 32° respinta corta della difesa, conclusione di Ottonello fuori misura.

Al 34° punizione messa in area da Ferro, fuorigioco.

Al 38° la Spotornese reclama invano un rigore per un’entrata su Piccardo.