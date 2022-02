Spotornese: a tu per tu con Massimo Peluffo

Spotorno. Massimo Peluffo, responsabile tecnico della Spotornese, è uno sportivo di grande esperienza, avendo disputato una carriera calcistica anche a livello professionistico, indossando – tra le altre – le casacche di Loanesi, Vado, Savona, Meda, Imperia, Cecina, Livorno, Pergocrema, Saronno, Pavia e Vogherese.

Peluffo, spotornese doc, è stato uno degli artefici della rinascita della squadra cittadina, attualmente al secondo posto in campionato, alle spalle della capolista San Francesco Loano.

E’ indubbiamente piacevole, parlare di calcio con una persona ricca di valori umani come Peluffo, che ringraziamo per l’esclusiva che ci ha concesso, passeggiando in uno dei borghi più belli della riviera di ponente .

D: La Spotornese sta disputando un campionato all’altezza delle ambizioni societarie?

R: I ragazzi stanno giocando un torneo ad alto livello, grazie ad un percorso di crescita tecnico tattica, che sta andando oltre le più rosee previsioni – dichiara Peluffo – Non siamo partiti per vincere il campionato, ma siamo attualmente secondi in classifica e con tanta voglia di migliorare; non abbiamo nessun tipo di pressione addosso e quanto arriverà, sarà meritato, grazie al lavoro sul campo, che va di pari passo con la crescita societaria.

D: Luca Calcagno si sta imponendo come uno dei migliori allenatori… Siete stati bravi nel convincerlo a sposare il vostro progetto…

R: Siamo molto soddisfatti dell’operato dell’allenatore, che ha dato una precisa fisionomia di gioco alla squadra, dimostrando di essere un tecnico destinato ad un futuro importante – afferma Peluffo – Inoltre ha saputo plasmare un bel ‘gruppo’, che lo segue col piacere di allenarsi e divertirsi.

D: La cittadina di Spotorno ha risposto, alla grande, ai programmi di rinascita della società…

R: Sì, c’è stata una risposta straordinaria da parte dell’intera cittadina, che si è stretta attorno alla ‘squadra del paese’ – dice, con orgoglio, il responsabile tecnico – Tante sono state le persone che si sono avvicinate, con grande senso di appartenenza, con l’intento di dare una mano, ad iniziare da due spotornesi doc, come Michele e Jacopo Sbravati, il cui aiuto è stato determinante e trainante.

D: La Spotornese ha creato tanto entusiasmo, al punto che è nato un gruppo di ultras: i ‘Drunkerz’, che vi accompagna in ogni campo…

R: Si è creato un gruppo di tifosi passionali, in pratica il nostro dodicesimo uomo… e, sempre più numerosi, ci seguono con affetto e calore su ogni campo, anche in trasferta. Sono in perfetta simbiosi con tutti noi, basti pensare che ci sono dei giocatori, come Intili, che essendo lungo degente per un infortunio, è presente sugli spalti a tifare per i propri compagni di squadra.

D: Con queste premesse possiamo dire che il futuro della Spotornese sarà roseo?

R: E’ quello che si ci augura… impegnandoci per far sì che ciò avvenga, con svariate iniziative. Ad esempio, ci siamo posti l’obiettivo, avendo a disposizione il campetto ‘a sette’ del Monticello, di costituire una scuola calcio. Ovvio che speriamo di poter avere, quanto prima, la possibilità di usufruire del ’Siccardi’, da sempre la casa storica della Spotornese.

D: Nei giorni scorsi la Spotornese è stata definita una corazzata…

R: Tengo a precisare che siamo una società di azionariato popolare e che tutti i nostri giocatori sono a km zero, avendo sposato la nostra idea di portare avanti un certo modo di intendere il calcio. Chi si avvicina a noi, percepisce quale importanza viene data, da parte di tutti, alla sostanza, ma anche all’immagine di struttura seria e propositiva… e tale constatazione fa da calamita vincente.