Spotonese, Davide Colombino elogia il pubblico: “Complimenti ai nostri tifosi!”

Bella prestazione della Spotornese, che ha regolato 4 a 0 White Rabbit United. Davide Colombino (nella foto con i colori della Veloce) non è andato in goal ma è uno degli uomini chiave dell’attacco dei biancocelesti: “Ci serviva portare a casa questa vittoria per dire che noi ci siamo – commenta – vogliamo dare il massimo in tutte le gare e giocarcela fino alla fine“.

Nel corso dell’intervista non si possono non sentire una serie clacson strombazzare. È la gioia dei tifosi della Spotornese, squadra molto giovane ma che è riuscita a creare fin da subito intorno a sé un tifo caldo ed appassionato: “È un ambiente bello, con i tifosi che ci seguono ogni partita e anche in settimana. Sono sempre tantissimi, complimenti a loro”, prosegue Colombino, che ne veniva dall’esperienza in Promozione con il Mallare, una piazza importante ma con un seguito minore rispetto a quello della formazione rivierasca.

In occasione della prima rete, tutta la squadra si è stretta intorno al proprio allenatore: “Glielo dobbiamo – conclude Colombino – perché è una bravissima persona e anche un bravissimo allenatore”.