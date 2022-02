Spostamento ferrovia, riunione in comune a Borghetto. Assoutenti: “Danni irreparabili ad ambiente, attività agricole e servizio”

Borghetto Santo Spirito. Si è svolto nella mattinata di martedì l’incontro organizzato dall’amministrazione comunale di Borghetto per discutere delle ripercussioni sul comparto agricolo dello spostamento a monte dei binari ferroviari. All’incontro hanno partecipato, oltre alla giunta e ad altri consiglieri comunali, per Assoutenti Gianluigi Taboga, per Coldiretti il direttore Antonio Ciotta, per Confagricoltura il direttore Michele Introna, il presidente Luca de Michelis e il vice presidente Davide Michelini, per Cia il direttore Osvaldo Geddo, oltre all’ingegner Paolo Forzano e a molti agricoltori e cittadini di Borghetto.

Pur non essendo ancora disponibili i tracciati definitivi, la discussione ha affrontato molti degli aspetti e delle conseguenze sia paesaggistiche che ambientali che, inevitabilmente, comporterà un’opera così rilevante.

“Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – dal confronto sono scaturiti utili spunti di riflessione e interessanti proposte che le associazioni si sono impegnate a trasmettermi per iscritto in modo che le possa sottoporre all’attenzione di Italferr nel momento in cui verrà indetta la conferenza dei servizi.”

“La cospicua partecipazione di cittadini all’incontro di ieri – aggiunge Gianluigi Taboga di Assoutenti – sta a dimostrare quanto sia vivo l’interesse di tutti senza distinzioni di sorta. L’impatto sul territorio da quanto emerso dai vari interventi potrebbe provocare danni irreparabili all’ambiente nel suo insieme ed in particolare alle attività agricole ed economiche che da esse scaturiscono per ricaduta. C’è stata una assoluta concordanza nel condannare il mancato coinvolgimento da parte delle autorità competenti riguardo la stesura di un progetto e la sua evoluzione, in spregio a quanto la buona amministrazione dovrebbe prevedere in una vera democrazia partecipata. Quando un problema riguarda tutti , tutti hanno il diritto e il dovere di interessarsene”.

“A nome di Assoutenti sottolineo ancora una volta la necessità della massima coesione nel respingere un progetto dal quale, a detta di tutti i convenuti, non emergono che lati negativi, con conseguenti danni irreversibili per la qualità del servizio, per l’ambiente e per l’economia in generale. In qualità di consigliere in Camera di Commercio in rappresentanza dei consumatori ho proposto al direttore della Cia Geddo, membro della giunta camerale, di coinvolgere attraverso i suoi buoni uffici tutte le categorie economiche rappresentate in Camera di Commercio.”

Al termine dell’incontro il sindaco Canepa ha ribadito la disponibilità a riconvocare una nuova riunione nel momento in cui saranno disponibili gli elaborati definitivi.