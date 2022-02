Speranza osso duro per il Savona, mister Girgenti: “I play off sarebbero come vincere il campionato”

Lo Speranza esce senza punti ma con il morale intatto dalla partita contro il Savona. La gara è rimasta in bilico fino alla fine e i rossoverdi sono riusciti ad affrontare la corazzata biancoblù rimanendo fedeli a quell’identità di gioco propositivo che ha portato tanti punti in cascina.

L’allenatore Davide Girgenti commenta così la partita giocata contro il collega e anch’egli ex Sampdoria David Balleri: “Sono orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi, che hanno giocato divertendosi. Gli ho detto di imparare da queste partite. Mi ha fatto piacere vedere una squadra spavalda e con il coraggio di rischiare. Per ottanta minuti abbiamo fatto molto bene, poi siamo calati. Ma ci può stare visto che non avevamo molti cambi. Usciamo a testa alta da questo match. Il futuro è tutto dalla nostra parte”.

La società non ha mai messo particolari pressioni alla squadra ma sarebbe un peccato se una delle formazioni con il miglior gioco della categoria non puntasse a entrare nelle prime cinque: “Proviamo a giocare tutte le partite nello stesso modo, cioè proponendo. Arrivare ai play off sarebbe come vincere il campionato. Stare in queste posizioni ci piace: non guardiamo la classifica perché potrebbe darci alla testa ma andiamo sempre in campo per cercare di vincere”.