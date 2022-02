Speranza, il bomber Raffaele Crocetta incorona gruppo e mister: “Passo avanti, Girgenti? Un grande mister”

Classe 1999, Raffaele Crocetta è stato il grande protagonista della domenica mattina dello Speranza. Grazie a una sua doppietta, un goal per tempo, i rossoverdi sono riusciti ad avere la meglio contro un ostico Pra’ FC.

L’attaccante savonese non nasconde come a questo punto della stagione la squadra punti a restare nella zona valida per gli spareggi promozione: “Partita difficile contro una squadra che ha espresso un bel gioco e con delle belle idee. Tuttavia, noi siamo stati all’altezza ed era importante esserlo perché giocare a Genova non è mai facile. Una vittoria che ci fa compiere un bel passo avanti verso i play off”, commenta.

Per un attaccante, non può che essere un vantaggio essere allenato da un tecnico che ha alle spalle una carriera di livello proprio in questo ruolo: “Il mister mi aiuta molto con i movimenti. In generale, aiuta tanto la squadra. È un grande allenatore. La classifica? Penso che ogni tanto sia importante guardarla per capire in che posizione siamo”.