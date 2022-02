Sottopone i genitori a violenze e minacce, non rispetta il divieto di avvicinamento e si presenta a casa loro: arrestato

Quiliano. In mattinata gli era stato notificato il divieto di avvicinamento ai genitori, nei confronti dei quali aveva messo in atto per anni violenze e minacce; nonostante questo, alla sera si è presentato a casa loro, costringendoli a chiamare i carabinieri. E’ successo ieri sera ini un’abitazione di Quiliano.

In serata la centrale operativa della compagnia di Savona ha ricevuto una richiesta di intervento per una lite in famiglia. La pattuglia della stazione di Quiliano, inviata sul posto per verificare la situazione insieme ai colleghi della sezione radiomobile, ha appurato che era in corso una discussione molto animata tra un 31enne e i suoi genitori.

Nel corso della mattinata al giovane era stato notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento ai genitori, emesso dal Gip di Savona in seguito alle continue violenze e minacce a cui li aveva sottoposti negli ultimi anni; incurante del divieto, il 31enne era rientrato quasi subito a casa dei suoi rifiutandosi di andarsene di uscire.

I genitori, preoccupati, hanno quindi chiesto l’intervento dei carabinieri. Alla vista dei militari, il 31enne ha dato ulteriormente in escandescenze e ha resistito con forza anche nei loro confronti.

I militari intervenuti hanno arrestato il giovane, che dovrà rispondere del reato di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e resistenza a pubblico ufficiale e verrà giudicato in data odierna con rito direttissimo.