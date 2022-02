Società Dante Alighieri di Savona: incontri in programma fino a maggio

Savona. La Società Dante Alighieri di Savona nasce nel 1889 grazie ad un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci e viene eretta Ente Morale con il Regio Decreto del 18/7/1893 ed assimilata di recente con D.L186 del 27/7/2004 alle Onlus. Il suo scopo primario è quello di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, ravvivando i legami dei connazionali all’estero e alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto della “civiltà latina”. Il Comitato di Savona della Società Dante Alighieri è nato il 1^ febbraio 2006 e ha organizzato per i prossimi mesi diversi incontri con accesso gratuito (e obbligo prenotazione).

“Per il conseguimento di queste finalità la Dante Alighieri – spiegano dalla società – si è affidata e si affida tuttora all’aiuto costante e generoso di oltre 500 Comitati, di cui più di 400 attivi all’estero: Africa, America, Europa, Asia, Oceania, che svolgono corsi di lingua italiana, ma anche manifestazioni culturali di vario genere destinate a soci e studenti innamorati della nostra Italia e desiderosi di conoscerla in tutti i suoi aspetti caratteristici, dall’arte figurativa alla musica, dallo sport al cinema, dal teatro alla moda, fino alla letteratura. Per mezzo dei Comitati all’estero inoltre la Dante Alighieri istituisce e sussidia scuole, biblioteche, circoli di lingua e cultura italiana, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio. Per mezzo degli 82 Comitati in Italia partecipa alle attività intese ad accrescere ed ampliare la nostra cultura”.

Il punto di riferimento per tutti i Comitati è la Sede Centrale, situata a Roma in Palazzo Firenze. Presidente è Andrea Riccardi, storico, accademico, fondatore nel 1968 della Comunità di Sant’Egidio. Vice Presidenti Ferruccio De Bortoli, Luca Serianni, Gianni Letta e Segretario Generale Alessandro Masi. Dal 1993, in base alla Convenzione con il Ministero degli Affari Esteri, la Società Dante Alighieri opera per la certificazione dell’italiano di qualità con un proprio certificato PLIDA. Tale certificazione, con il plauso scientifico dell’Università “La Sapienza” di Roma è riconosciuta anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (11/2/2004).

A Savona la presidente è la dottoressa Anna Maroscia, già dirigente della locale Camera di Commercio; vice Presidenti dottor Amedeo Di Caro, professoressa Caccamo Giovanna, professoressa Zoppi AnnaRita; tesoriere dottor Piero Ravenna; gestione rapporti con la Scuola le Istituzioni e la stampa professoressa Claudia Palone, revisore dei conti dottor Mario Lerone, Segretario Organizzativo dottor Enrico Morielli, direttore artistico dottor Alex Chiabra.

Il calendario degli incontri