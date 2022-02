Sicurezza in rete, all’Istituto Comprensivo Val Varatella un mese ricco di iniziative

Borghetto. All’Istituto Comprensivo Val Varatella è partito lo scorso martedì, in occasione del Safer Internet Day, un mese dedicato alla sicurezza in rete che ha visto gli studenti impegnati in diverse iniziative.

Dai più piccoli ai più grandi tutti gli alunni sono stati aiutati a riflettere, non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile che ciascuno di noi ha nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

Le classi terze della scuola secondaria dell’Istituto hanno aderito e partecipato martedì 8 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 11:30 all’iniziativa, promossa dal ministero dell’Istruzione e trasmessa in streaming sui canali social dello stesso ministero e sul portale www.generazioniconnesse.it. I bambini della scuola primaria invece, con i loro docenti, hanno partecipato alla presentazione sulla sicurezza online con i materiali forniti da Generazioni Connesse, calibrati per i più piccoli. I bambini hanno prodotto disegni e cartelloni che condivideremo in formato digitale all’interno dell’Istituto.

“Il lento ritorno alla normalità sta avendo dei risvolti positivi sulla vita digitale dei giovani studenti dell’Istituto portandoli a riflettere sull’importanza della sicurezza sulla rete. I ragazzi con una maggiore conoscenza, dovuta in larga parte alla maggior cultura digitale promossa dai docenti per far fronte alla dad e alla ddi, sono più accorti e consapevoli di tutti i pericoli che la rete può nascondere, ma anche, di tutte le opportunità che essa può presentare”, dicono dalla scuola.