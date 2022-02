Sib Confcommercio a difesa dei balneari, lettera a Draghi: “Riforma urgente per tutelare imprese e lavoratori”

Liguria. Nel recente direttivo nazionale della Fipe-Confcommercio, il presidente nazionale del Sindacato italiano balneari Antonio Capacchione, che ha relazionato sulle iniziative sindacali intraprese anche in ambito giudiziario per la tutela della categoria, sottolineando che la questione sorta con la nota sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato non riguarda solo i balneari, ma tutte le attività che operano su suolo pubblico per le quali viene prescritto l’obbligo di gara alla scadenza dei provvedimenti autorizzativi dell’uso del bene.

“Importante per l’iniziativa sindacale è il quadro conoscitivo corretto del fenomeno”, ha sottolineato Capacchione.

Il direttivo nazionale della Fipe ha condiviso le iniziative illustrate da Capacchione: “Il supporto di Fipe conferma e integra la vicinanza già espressa dal presidente nazionale della Confcommercio Carlo Sangalli nella lettera al governo dei giorni scorsi”, commenta Capacchione.

il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli aveva inviato al presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi una lettera per la doverosa e opportuna valorizzazione del tavolo tecnico attivato dal ministro Massimo Garavaglia affinché si giunga a una corretta applicazione della normativa europea che non penalizzi le aziende balneari.

Nella lettera, Sangalli esprime “l’obiettivo di un intervento normativo che, tenendo conto delle esigenze della concorrenza e nel pieno rispetto della normativa italiana ed europea, consenta di mettere in sicurezza la nostra balneazione attrezzata, salvaguardando le posizioni giuridiche dei concessionari attualmente operanti.

Inoltre, i rappresentanti dei balneari hanno evidenziato una disparità di trattamento nell’ambito delle concessioni pubbliche rispetto al gioco d’azzardo: “Per i gestori delle attività di casinò e scommesse sportive e ludiche si è dichiarato la legittimità delle proroghe automatiche con cui il nostro Stato ha gestito le concessioni negli ultimi anni. Il tutto con l’assenso della Corte di giustizia europea, che analogamente nel 2016 ha censurato le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, mentre lo scorso anno ha legittimato quelle delle concessioni per il gioco d’azzardo”.

“Continuiamo con determinazione e senza tregua nella nostra iniziativa per evitare la liquidazione della balneazione attrezzata italiana, che costituisce un patrimonio non solo economico ma anche culturale e persino identitario del paese”, conclude il presidente del Sib.