Shopping con la carta di credito di un anziano ospite di una rsa: operatrice socio-sanitaria in manette

Varazze. Nella giornata di ieri, giovedì 3 febbraio, i carabinieri della stazione di Varazze e del nucleo operativo e radiomobile di Savona, al termine delle indagini, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Savona – ufficio del giudice per le indagini preliminari – dottoressa Ceccardi, arrestando una 50enne, operatrice sociosanitaria di Savona, ritenuta responsabile di furto ed indebito utilizzo di carte di credito.

Le indagini dei militari, coordinate dal pubblico ministero dottor Giovanni Battista Ferro, hanno permesso di acquisire rilevanti elementi probatori a carico della donna che, assunta come operatrice socio-sanitaria in una nota residenza per anziani di Varazze, approfittando delle precarie condizioni di uno degli ospiti, avrebbe dapprima sottratto la sua carta bancomat, per utilizzarla successivamente ed a più riprese in vari esercizi commerciali delle zona, effettuando acquisti per una cifra complessiva di oltre duemila euro.

La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di ottenere diversi riscontri all’attività investigativa. Infatti, sono stati rinvenuti diversi oggetti acquistati con la carta di credito rubata. Nel corso delle indagini è emerso anche che la donna, per essere assunta presso l’RSA in questione, aveva presentato dichiarazioni mendaci, omettendo di riferire di aver riportato nel tempo altre condanne in sede penale per reati dello stesso tipo.

L’autorità giudiziaria, concordando con le risultanze investigative raccolte, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai militari. La donna, rintracciata nella giornata di ieri, si trova ora in carcere a Genova Pontedecimo e dovrà rispondere dei reati di furto e indebito utilizzo di carte di credito.