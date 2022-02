Serie D, ventiduesima giornata al via: Sanremese a caccia della continuità, Vado alla prova Casale

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la ventiduesima giornata del Girone A del campionato di Serie D 2021/2022. Dopo l’appassionante scorso turno sarà dunque ripresa delle ostilità per le formazioni liguri impegnate, squadre determinate e pronte ancora una volta ad affrontare con sfrontatezza qualsiasi tipo di avversaria.

Dopo il turno infrasettimanale Ligorna e Sanremese (in apertura le parole di mister Andreoletti intervistato al termine del match contro il Vado, ndr) proveranno a confermare le buone prestazioni messe in campo, questo mentre la squadra di mister Solari sarà chiamata a reagire contro il Casale. L’Imperia invece, per trovare degli importantissimi punti salvezza, sfiderà il Chieri.

Non potrebbero poi mancare le designazioni arbitrali, di seguito elencate:

Bra-Lavagnese sarà diretta da Adil Bouabid della sezione di Prato , fischietto coadiuvato da Federico Mezzalira di Varese e da Alex Arizzi della sezione di Bergamo.

Imperia-Chieri vedrà invece impegnato il signor Costantino Cardella della sezione di Torre del Greco. Cristiano Annoni di Como e Stefano Cossovich di Varese i suoi assistenti designati.

L'arbitro di Ligorna-Gozzano sarà Giovanni Tricarico della sezione di Verona. Giovanni Zanon di Vicenza e Domenico Luccisano di Taurianova i guardalinee.

Giovanni Zanon di Vicenza e Domenico Luccisano di Taurianova i guardalinee. Sanremese-Pont Donnaz sarà diretta da Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo , fischietto coadiuvato da Vincenzo Russo di Nichelino e Umberto Galasso della sezione di Torino.

Sestri Levante-Fossano affidata invece ad Alberto Poli di Verona. Simone Conforti di Salerno ed Emeanuele Zoccarato di Padova i suoi assistenti.

Infine Vado-Casale sarà diretta da Simone Gavini della sezione di Aprilia, fischietto coadiuvato da Luca Mantella di Livorno e da Thomas Jordan di Firenze.

Le squadre dunque scaldano i motori, la domenica di calcio proposta dalla ventiduesima giornata del Girone A del campionato di Serie D sta per prendere il via.